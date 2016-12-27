Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,51 liradan, euro ise 3,6670 liradan güne başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
 
 
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,5090 3,5110
Avro 3,6670 3,6970
Sterlin 4,3130 4,3150
 
ANKARA
ABD Doları 3,5000 3,5200
Avro 3,6500 3,6750
Sterlin 4,2700 4,3390

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbeciler karanlık geceyle yüzleşiyor..

Darbeciler karanlık geceyle yüzleşiyor..

2016'nın en iyi gökyüzü fotoğrafları

2016'nın en iyi gökyüzü fotoğrafları

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Afganistan'da milletvekiline bombalı saldırı

Afganistan'da milletvekiline bombalı saldırı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA