Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,51 liradan, euro ise 3,6670 liradan güne başladı.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,5090 3,5110
Avro 3,6670 3,6970
Sterlin 4,3130 4,3150
ANKARA
ABD Doları 3,5000 3,5200
Avro 3,6500 3,6750
Sterlin 4,2700 4,3390
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.