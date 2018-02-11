SETA, Bitcoin ve kripto paraların geleceğini masaya yatırdı

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfından (SETA) yapılan açıklamaya göre, “Bitcoin Rüzgarı ve Kripto Paraların Geleceği” konulu panel, SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür’ün moderatörlüğünde, ekonomi yazarı Erkin Şahinöz ve İslam Memiş ile SETA Ekonomi Araştırmacısı Şerif Dilek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde, son dönemde popüler olması nedeniyle gündemde fazlaca yer bulan Bitcoin ve kripto paraların gelişimi ve geleceği tartışılırken, Blockchain teknolojisinin getirdiği büyük dönüşüm ele alındı.

Şerif Dilek, blockchain teknolojisiyle birlikte yaşanan dönüşümün etkisine dikkati çekerek, Bitcoin’in konsept olarak varlığının önemine işaret etti.

Bitcoin’in küresel kriz sonrasında insanların finans dünyasına güvenlerini kaybettikleri bir dönemde alternatif bir para birimi olarak gündeme geldiğine değinen Dilek, kripto para piyasasına dair güncel verileri ve dünyadaki mevcut durumu anlattı.

Dilek, Bitcoin’in tükettiği enerji boyutuyla çevresel etkilerinin ciddi sorun alanı olduğunu ifade ederek, Bitcoin özelinde kripto paraların fiyatlarındaki istikrarsızlık ve aşırı dalgalanma, yasal statülerinin belirsizliği, henüz yeteri kadar piyasa derinliğine sahip olmaması ve spekülatif yatırım aracı olarak kullanılması gibi riskler bulunduğunu dile getirdi.

"Devletlerin bu piyasaları denetlemesi ve düzenlemesi gerekiyor"

İslam Memiş de Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların gelecek vaat ettiğini, ancak burada devletlerin tutumlarının asli belirleyici olacağını bildirdi.

Kripto paraların arkasında herhangi bir otoritenin olmayışının sorgulanması gerektiğini ve devletlerin para basma gücüne karşı bir meydan okumaya sessiz kalınmayacağını dile getiren Memiş, kripto paralara yatırım yapan insanların mağdur olmaması için devletlerin bu piyasaları denetlemesi ve düzenlemesi gerektiğini vurguladı.