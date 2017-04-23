Şeyhin yatı Marmaris’e 1.5 milyon TL bıraktı

Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen ve değeri yaklaşık 400 milyon Euro olan Topaz, dün sabaha karşı Marmaris Körfezi’ne giriş yaptı. Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı’nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi’nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1.2 milyon lira ödendiği öğrenildi. Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1.5 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Marmaris›e geçen yıl 3 kez yakıt almaya gelen Topaz dün öğleden sonra ilçeden ayrılarak Yunan adalarına gitti.