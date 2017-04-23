Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Şeyhin yatı Marmaris’e 1.5 milyon TL bıraktı

İngiliz futbol kulübü Manchester City’nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan’a ait Topaz isimli 149 metre uzunluğundaki lüks yat Marmaris’e geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen ve değeri yaklaşık 400 milyon Euro olan Topaz, dün sabaha karşı Marmaris Körfezi’ne giriş yaptı. Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı’nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi’nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1.2 milyon lira ödendiği öğrenildi. Yata, su ve erzak da  yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1.5 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Marmaris›e geçen yıl 3 kez yakıt almaya gelen Topaz dün öğleden sonra ilçeden ayrılarak Yunan adalarına gitti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

9 yıl önceki yumurtanın içini açınca...

9 yıl önceki yumurtanın içini açınca...

Fetih öncesi İstanbul

Fetih öncesi İstanbul

Mantarı kesti biçti... Sonuç herkesi şaşırttı

Mantarı kesti biçti... Sonuç herkesi şaşırttı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA