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Sezonun ilk kirazı 150 liradan satıldı

Sezonun ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi’nde ağaç dalları kirazla dolup taştı.

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‘Erkenci’ cinsi olarak bilinen ve henüz dallarda yeşil renkte bulunan kirazın yaklaşık bir hafta içerisinde kızararak tezgahlara inmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Cuma günü bir üreticinin pazara çıkardığı ilk kiraz ise kilogramı 150 liradan alıcı buldu.

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