Sezonun ilk kirazı 150 liradan satıldı

<p> ‘Erkenci’ cinsi olarak bilinen ve henüz dallarda yeşil renkte bulunan kirazın yaklaşık bir hafta içerisinde kızararak tezgahlara inmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Cuma günü bir üreticinin pazara çıkardığı ilk kiraz ise kilogramı 150 liradan alıcı buldu.</p>
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