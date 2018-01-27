SGK borçları bir kez daha ertelendi

SGK tarafından Diyarbakır’ın Sur ve Silvan ilçelerinin de aralarında yer aldığı Şırnak, Hakkari illerinin tamamı, Mardin’in Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Siirt’in Eruh ilçeleri için ödenmesi gereken SGK prim borçları için il ve ilçe SGK il ve ilçe müdürlüklerine kararı tebliğ eden bir yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, “Kurum Yönetim Kurulunun 28 Aralık 2017 tarihli 2017/643 sayılı kararı gereği Şırnak ve Hakkari ilinin tamamı, Siirt’in Eruh ilçesi, Mardin’in Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır’ı Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortaları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan özel sektör iş yeri işverenlerinin 55 sayılı Kanun gereğince 23 Aralık 2016-31 Aralık 2017 tarihleri arasında zorunlu olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süre içerisinde kurumumuza verilmesi kaydıyla 1 Aralık 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.