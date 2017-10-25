SGK sorgulama! SGK prim ödeme sorgulama işlemleri E devlet girişi!

SGK borç sorgulama, SGK prim ödeme işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu belirttiği tarih aralığında prim ödemelerini alıyor. E-Devlet girişi üzerinden SGK prim borcunuzu sorgulayabilir ve ne kadar borcunuz olduğunu öğrenebilirsiniz. Şifresiz SGK VE SSK hizmet dökümü sorgulamak için T.C kimlik bilgileriniz gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, ertelenen SGK prim ödemeleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Şenel açıklamasında “Bu doğrultuda ertelediğimiz sigorta primlerinin belirtilen tarihlere kadar zamanında ödenmesi unutulmamalıdır. Ertelenen sigorta primlerinden ilk ayı olan 2016 Aralık ayı prim tutarının ödeme süresi geldiği için son ödeme günü olan 31 Ekim 2017 tarihine kadar mutlaka ödenmesi gerekmektedir” cümlelerine yer verdi. SGK hizmet dökümü sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. SGK prim borcu sorgulamak için turkiye.gov.tr sitesine girip buradan E-Devlet şifreniz ile ya da mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı gibi giriş seçeneklerinden bir tanesini seçerek siteye giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen ekranın sol tarafında yer alan ‘’Hizmetler’’ bölümü altında bulunan seçeneklerden ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ bağlantısına tıklayınız. Açılan menüden de ‘’Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’’ bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir.

SGK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden SGK prim borcunuzu sorgulayabilir ve ne kadar borcunuz olduğunu öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinden işlem yapabilmeniz için öncelikle şifreniz olması gerekmektedir. E-Devlet şifrenizi postaneden alabilirisiniz. Şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. E-Devlet üzerinden SGK borcunuzu sorgulayabilir, SGK prim gününüzü hesaplayıp emekli olmanıza ne kadar zaman kaldığını öğrenebilirsiniz.

SGK prim borcu sorgulamak için turkiye.gov.tr sitesine girip buradan E-Devlet şifreniz ile ya da mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı gibi giriş seçeneklerinden bir tanesini seçerek siteye giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen ekranın sol tarafında yer alan ‘’Hizmetler’’ bölümü altında bulunan seçeneklerden ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ bağlantısına tıklayınız. Açılan menüden de ‘’Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’’ bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir.

SON GÜN 31 EKİM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, “Ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak, ödenmeyen primler noktasında gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalabilecek, icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalabilecekler” dedi.

5510 sayılı Kanun'un geçici 72. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesinin ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen sigorta primlerinden 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayının sonuna, 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primlerinin Kasım ayı sonuna kadar, 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık’a kadar ödenmesi gerektiğini belirten SGK İl Müdürü Şenel, “İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâli hazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödeme süresi gelmiştir” şeklinde konuştu.

Ertelenen primler için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Şenel, “Bu doğrultuda ertelediğimiz sigorta primlerinin belirtilen tarihlere kadar zamanında ödenmesi unutulmamalıdır. Ertelenen sigorta primlerinden ilk ayı olan 2016 Aralık ayı prim tutarının ödeme süresi geldiği için son ödeme günü olan 31 Ekim 2017 tarihine kadar mutlaka ödenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE SGK SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMAK

SGK ve SSK hizmet dökümü sorgulamak için E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E- Devlet şifrenizi size yakın bir postaneden çok az bir ücret ödeyerek alabilirsiniz. Postane tarafından size kapalı bir zarf içinde şifre verilir. Aldığınız bu şifreyle bir çok devlet kurumundan hizmet alabilirsiniz.

E- Devlet şifresi tamamen kişiye özeldir. Bu yüzden şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Size verilen E-Devlet şifresiyle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Karşınıza 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' sayfası çıkacak. Bu seçeneği tıkladıktan sonra açılan sayfada sizden 'E-Devlet Şifresi' ve 'T.C. Kimlik Numarası' istenecektir. Bilgilerinizi eksiksiz bir biçinde doldurduktan sonra 'Sisteme Giriş Yap' diyerek SGK ve SSK hizmet dökümünüze ulaşabilirsiniz. Size verilen şifreyi değiştirebilir kendiniz yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Bu şifreyi unutmamaya özen gösteriniz. Şifreyi unutmamak için dilerseniz bir yere not edebilirsiniz.