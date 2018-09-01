SGK SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ne zaman 2018 Emekli maaşı yeni zam hesaplama ve intibak düzenlemesi

Emekliye intibak zammı mı geliyor? SSK SGK Bağkur Emekli maaşlarına 326 lira yeni zam ne zaman yapılacak? Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu? 2018 Ocak ayı emekli maaşları yeni zamlarla ne kadar artacak? Her yıl iki bayram ikramiyesi alan emekliler bu kez intibak düzenlemesini bekliyor. AİHM'ye taşınan intibak düzenlemesi yapılırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak ve 355 liraya varan zam yolu açılacak. Bayram ikramiyeleri ve yüzde 9.17 maaş zammıyla sevinen emeklilerin şimdi gözü intibakta. Türkiye Emekliler Derneği tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan intibak düzenlemesi yapılırsa emeklilere 355 liraya varan zam yolunu açılacak. Emeklilerin ocak maaşları enflasyon tahminlerine göre hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 326 lira arasında artış yapılacak. Emeklilerin Ocak maaşlarını enflasyon tahminlerine göre hesapladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 326 lira arasında artış yapılacak. Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alan emekliler, bir sonraki maaş artışını ise Ocak'ta alacak. Emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı belirliyor. Merkez Bankası, enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceği tahminini açıkladı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 3.87 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak..

En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden ise, 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olacak. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6.67 olarak gerçekleşecek. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı bin 89 lira 51 kuruşa, en yüksek maaş da 5 bin 218 lira 50 kuruşa yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALAN EMEKLİLERE SON 10 AYIN EN YÜKSEK ZAMMI YAPILDI

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesiyle muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini haziranda alan emekliler ikinci ikramiyelerini de bu ay Kurban Bayramı öncesinde ceplerine koydu. Ayrıca yaklaşık 7.5 milyon emekli de maaşlarını bayram öncesi alarak bayramı paralı geçirdi.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ YAPILIRSA 5 MİLYON KİŞİNİN MAAŞI ARTACAK

Milyonlarca emeklinin şimdi gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000'DEN SONRA EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI YENİDEN HESAPLANACAK

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor.

Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.

EMEKLİ MAŞI HESAPLAMA DEĞİŞİYOR



Emekliler için maaş zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamlarına göre, memur emeklileri içinse yapılan toplu sözleşmelere göre belirleniyor. Söz konusu sistem, bazen emeklilerden tepki alabiliyor. Hükümet emeklilerin mağdur olmaması ve zamların tüm emekliler için aynı oranda yapılması için çalışmaları başlattı. Çalışmalar tamamlandığında bir işçi emeklisi memur emeklisi kadar zam alabilecek.

2018 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.



Evveli ki tahminlere göre; en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunurken; öngörülen zamla birlikte Ocak'ta 4 bin 384 liraya, Temmuz'da ise 4 bin 558 lira 63 kuruşa yükseleceği. Halen bin lira olan maaş bin 34 liraya, bin 500 lira olan maaş bin 551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaşacağı.



Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanması ile maaşlarda 2018 yılında 144 liraya varan artış gerçekleşeceği bekleniyordu.







EK ÖDEME NEDİR?



Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlarda yeniden artmış olacak. Örneğin aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

SEYYANEN ZAM NE KADAR?



Geçtiğimiz yıl SSK ve Bağkur emeklilerine 100 lira olarak verilen seyyanen zam, bu yıl içinde emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği bilgiye göre, bu karar 5 milyon emekliyi etkileyecek. Anayasa Mahkemesi’nden intibak vizesi çıkarsa, 2000’den sonra emekli olanlar 50-355 arasında zam alacak.