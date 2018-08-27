SGK, vergi borcu ve trafik cezalarının yapılandırması için son gün bugün

Yapılandırmada borcun ana parasının üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı kaldırılırken, yapılandırma için son fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı`nın resmi internet adresinden veya tüm vergi dairelerinden yapabiliyor.

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, 18, 12, 9, 6 taksitte veya peşin ödeyebilecek.

Peşin ödemede hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı ise alınmıyor.

TOPLAM BORÇ NASIL ÖDENECEK?

Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak.

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90`ının tahsilinden vazgeçilecek.

Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İNTERNETTEN NASIL YAPILIYOR?

Başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden interaktif vergi dairesi üzerinden e-devlet ile giriş yaparak yapabilirsiniz.