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SGK yapılandırma borç taksitleri ödeme süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), peşin ödeme tercihinde bulunarak prim borçlarını yapılandıran işverenlere müjdeli haber geldi. Kurum, daha önce son ödeme tarihi 5 Eylül olarak açıklanan tarihin 2 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

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SGK'dan yapılan açıklamada, "7020 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmalarda peşin ödeme süresinin uzatılması Kurumumuza olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak 05/09/2017 tarihine kadar borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılarımız 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borcunu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaklardır" denildi.
 

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