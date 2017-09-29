SGK yapılandırma borç taksitleri ödeme süresi uzatıldı

SGK'dan yapılan açıklamada, "7020 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmalarda peşin ödeme süresinin uzatılması Kurumumuza olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak 05/09/2017 tarihine kadar borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılarımız 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borcunu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaklardır" denildi.