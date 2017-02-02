Son Dakika...SGK: Ziraat Bankası'ndan sonra İş Bankası ile de anlaşma imzalandı

Emeklinin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak ikinci protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İş Bankası arasında imzalandı.

SGK'dan yapılan yazılı açılamada, İş Bankası'nın 818 bin emekli müşteriyle özel bankalar arasında en çok emekliye hizmet veren banka olduğu belirtildi.

Emeklilere banka promosyonu verilmesi için bugün İş Bankası ile de protokol imzalandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi.

"Promosyon ödemelerine en geç mart ayında başlanacak ve ödemelere nisan ve mayıs aylarında da devam edilecek. Banka promosyonu almak isteyen emekliler, kurumumuz ile protokol imzalayan bankalara müracaat edebilirler."

Açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi kapsamında ilk protokolün dün Ziraat Bankası ile imzalandığı anımsatılarak, protokoller kapsamında emeklilere toplamda yaklaşık 6 milyar lira ödeme yapılacağı belirtildi.