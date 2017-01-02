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SGK, taksidini ödemeyenin yapılandırmasını iptal edecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için gecikme zamlarıyla birlikte bugün ödeyebileceklerini açıkladı. Öte yandan SGK, taksidini ödemeyenin yapılandırması iptal edileceğini duyurdu.

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Gelir İşleri Başkanlığı, borç yapılandırmasını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için açıklama yaptı.
 
Buna göre, 6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler, 9 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar yapılandırılan tutarı geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebileceği belirtildi.
 
 
SGK TAKSİDİNİ ÖDEMEYENİN YAPILANDIRMASI İPTAL EDİLECEK
 
Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü (SGK) tarafından yapılan açıklamada, borçlarını yapılandıranların 9 Ocak 2017 tarihine kadar ödeme yapması gerektiği hatırlatılarak, aksi halde ise yapılandırmanın bozulacağı belirtildi.
 
 

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