SGK, taksidini ödemeyenin yapılandırmasını iptal edecek

Gelir İşleri Başkanlığı, borç yapılandırmasını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için açıklama yaptı.

Buna göre, 6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler, 9 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar yapılandırılan tutarı geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebileceği belirtildi.

SGK TAKSİDİNİ ÖDEMEYENİN YAPILANDIRMASI İPTAL EDİLECEK

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü (SGK) tarafından yapılan açıklamada, borçlarını yapılandıranların 9 Ocak 2017 tarihine kadar ödeme yapması gerektiği hatırlatılarak, aksi halde ise yapılandırmanın bozulacağı belirtildi.