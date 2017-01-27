Prim borcunu ödemeyen ve haklarını kaybedenlere bir şans daha verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yapılandırma sürecinde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.

Yapılandırmada taksitlerin ödeme süreleri de dörder ay ötelenecek.

Kanun kapsamında peşin ya da taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamında indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacak.

Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek hakkını kaybedenler 30 Nisan 2017'ye kadar yazılı başvuruda bulunarak taksitli ödeme seçeneğini tercih ederse ilk taksiti 2017 Mayıs ayına kadar ödeyecek. (Kaynak: YeniŞafak)