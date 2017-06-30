Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

SGK: Yapılandırma için sistem ve birimler bu gece 00.00'a kadar açık olacak

SGK, prim ve vergi borcu yapılandırmasında son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatarak, kurumun tüm birimleri ve sistemlerinin bu gece 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) prim ve vergi borcu yapılandırmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu ile, sigortalılarımıza ve işverenlerimize; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırmanın son başvuru süresi 30 Haziran 2017’de sona ermektedir" ifadelerine yer verildi.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tüm birimlerin ve sistemleri bu gece 00.00'a kadar açık olacağını duyurdu. (Kaynak: İHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fethiye'de asfalt eriten sıcaklar hayatı durdurdu

Fethiye'de asfalt eriten sıcaklar hayatı durdurdu

Her derde deva Alabaş (Kohlrabi) nedir?

Her derde deva Alabaş (Kohlrabi) nedir?

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA