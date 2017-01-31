Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Shell'den 3,8 milyar dolarlık varlık satışı

Royal Dutch Shell, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde yer alan 3,8 milyar dolar değerindeki 10 petrol sahası satışı için Chrysaor şirketiyle anlaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Royal Dutch Shell, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde yer alan 3,8 milyar dolar değerindeki 10 petrol sahasının Londra merkezli Chrysaor şirketine satılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
 
Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde bulunan 3,8 milyar dolar değerindeki 10 petrol üretim sahasının Chrysaor'a satılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi. 
 
Anlaşma kapsamında Shell'in Schiehallion sahasındaki yüzde 10 hissesinin Chrysaor'a devredileceği ve Shell'in söz konusu sahalardaki 400 çalışanının da Chrysoar şirketine transfer edileceği ifade edildi.
 
Shell'in Finans Yöneticisi Simon Henry satış kararının şirketin tasfiye programının bir parçası olduğunu belirtti.
 
Söz konusu sahalardan günlük 115 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Bu miktar, Shell'in Kuzey Denizi'ndeki toplam petrol üretiminin yarısına denk geliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Çıldırtan anlar

Çıldırtan anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA