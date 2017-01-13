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Siber savunma yasası Meclis'e geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siber Güvenlik Yasasının yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siber Güvenlik Yasasının yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini söyledi.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siber Güvenlik Yasasının yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini belirterek, "Şu an yürüttüğümüz mücadeleyi, daha net bir şekilde yasaya bağlı olarak yürütmüş olacağız. Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." dedi. 
 
Bakan Arslan, Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Arslan, Siber Güvenlik Yasa Tasarısına ilişkin soruya cevap verirken, tasarının 2016 yılı kasım ayında gönderildiği Başbakanlıkta tarafların katılımıyla nihai hale getirilerek TBMM'ye sevk edileceğini ve yasalaşacağını söyledi.
 
Etkin denetim, sır saklama yükümlülüğü, siber olaylara müdahale ekiplerinin görevleri, operasyon merkezleri ile Kamu-Net uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren tasarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğunu ifade eden Arslan, "Biz, yasal zeminde bütün eksikliklerimizi tamamlamış, şu an yürüttüğümüz mücadeleyi, daha net bir şekilde yasaya bağlı olarak yürütmüş olacağız. Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." diye konuştu.
 
Hayatın her alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin olduğuna işaret eden Arslan, bunların başka amaçlarla kullanılmaması adına tüm düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

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