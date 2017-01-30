Sicil affından 1,5 milyon esnaf yararlanacak

Bankalara olan borçlarını ödeyememeleri nedeniyle kredi işlemlerinde problem çeken özel ve tüzel kişilikler sicil affı ile birlikte kara listeden çıkma şansı yakalayacak. 1 milyon 500 bin esnafın kara listeden çıkmasının beklendiği bu fırsat için süreç Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra başlamış oldu.

Başkan Limon konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Adını kara listeden çıkarmak isteyenlerin beklediği haber dün geldi, geçtiğimiz haftada TBMM'nin onayından geçen sicil affı düzenlemesi Resmi Gazete de yayımlandı. Sicil affıyla Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinden biri olan sicil affıyla kredi kartı, kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenlerin yanı sıra borçlarını yapılandıranlar da Bankalar Birliğinin 'kara listesinden' kurtulmuş olacak. Bugün itibariyle Resmi Gazete’de de yayımlanan değişiklikle, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin; ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak" denildi.

1.5 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacaklarını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini söylemişti. Bakan Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" demişti.

Bankalara olan borçlarınızı 90 gün boyunca ödemediğinizde banka borcunu tahsil etmek için yasal yollara başvuruyor. Banka görevlendirdiği avukatlar ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu sürecin başlaması kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangi bir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunamıyorsunuz.

BORCUNU ÖDEYENLERİN KREDİ NOTU ARTACAK

Kara listeden çıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde öderse kredi notu yükselecek. Böylece dilediği zaman bankalardan zorlanmadan kredi çekebilecek" dedi.