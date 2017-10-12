Sıfır araçlara talep arttıkça ikinci el fiyatları düşüyor

Sıfır araçlara talep yıl sonuna doğru hızla artarken bu durum ikinci el araçların fiyatlarının düşmesine yol açıyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği raporlarından derlediği verilere göre, geçen yılın temmuz ayında 45 bin 466 sıfır araç satışı yapıldı. Sıfır araç satış adetleri, ağustosta 53 bin 977'ye, eylülde ise 51 bin 340'a çıktı.

Satış adetleri ekim ve kasım aylarında da sırasıyla 63 bin 746 ve 95 bin 783 oldu. Yılın son ayında ise sıfır araçlara talep daha da arttı ve aralıkta 108 bin 44 sıfır araç alıcısına teslim edildi.

Söz konusu satışlar bu yıl temmuzda 62 bin 384, ağustosta 54 bin 890 ve eylülde 53 bin 423 adet olarak kayıtlara geçti.

Hem vatandaşların hem de şirketlerin sıfır araçlara talebinin yıl sonuna doğru artması ikinci el araç pazarına da yansıyor ve fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

İkinci el araç satışı hizmeti sunan internet sitelerindeki fiyatlara bakıldığında, yılın ilk aylarlarında 40-60 bin lira civarında satılan, ekonomik sınıf olarak değerlendirilen ve motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasındaki 2015 model bir aracın fiyatı yıl sonuna doğru 36-54 bin liraya geriliyor.

Bu dönemde aynı model orta-üst sınıf olarak nitelendirilen araçlardaki fiyat düşüşü ise ortalama 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, otomobil satışlarının yaz aylarından başlayarak arttığını söyledi.

Yıl sonuna doğru sıfır araç satışlarının otomotiv firmalarının düzenledikleri çeşitli kampanyalar nedeniyle arttığını ve bu durumun ikinci el araç fiyatlarında düşüşe yol açabildiğini anlatan Erkoç, "Şirketler sıfır otomobil alırken ödedikleri tutarı bilançoya yansıtabildikleri için yıl sonuna doğru sıfır otomobile biraz daha fazla rağbet ediyorlar. Sıfır araç satışlarının artmasının ikinci el araç satışlarına yansıması fiyatların düşmesi yönünde oluyor. Yılbaşından itibaren de otomobillerde bir üst model çıkıyor, önceki modellerin fiyatlarında biraz gerileme oluyor." diye konuştu.