‘Sıfırcı hoca’dan Kılıçdaroğlu’na kötü haber

Kamuoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings’ten cHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber geldi. Fitch Ratings’in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble,Londra’da düzenlenen Fitch Ratings’in Küresel Ülke Reytingleri Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de Kasım 2019’dan önce erken seçim beklemediklerini ifade ederek, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasını da öngörmediklerini söyledi.



TÜRKİYE ÇOK HIZLI



Türkiye’nin gelişmeler karşısında hızlı tedbirler alabildiğini belirten Gamble “Dış koşullar değiştiğinde nasıl karşılık vermek gerektiğine ilişkin olarak Türkiye’den alabileceğimiz dersler söz konusu” dedi. Enflasyonun çift hanelerde olduğunu hatırlatan Gamble, enflasyonun yüksek seyretmesinin en büyük sebeplerinden birinin para birimindeki değer kaybı olduğunu söyledi. Gamble, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 10.7, 2018’de yüzde 8.4, 2019’da ise yüzde 7.4 seviyesinde olmasının öngörüldüğünü bildirdi. Gamble, gelecek dönemde Türk bankalarının döviz erişimini sürdüreceğine inandığını belirtti. Gamble, Türkiye’nin kamu finansmanında son dönemde bir miktar zayıflama görüldüğünü fakat benzerlerine kıyasla güçlü görünüm sergilediğini kaydetti. Gamble, “Merkez Bankası’nın alışılmışın dışında politikası Türk lirası üzerindeki baskıyı azaltıyor. Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı fazla fakat borç çevirme seviyesi dirençli.” ifadelerini kullandı.



GÜÇLÜ BÜYÜME YOLDA



Türkiye ekonomisinin dirençli olduğunu vurgulayan Gamble “Türkiye’de üçüncü çeyrekte büyüme verileri daha güçlü olacak. Konjonktürel tedbirler büyümede toparlanmayı destekliyor. Türkiye’nin mali tedbirleri güçlü ve hareket alanı mevcut” ifadelerini kullandı. Paul Gamble, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4.7, gelecek yıl ve 2019’da yüzde 4.1 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediklerini söyledi.