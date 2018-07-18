‘Sıfırcı hoca’lara inat çıtayı yükselttik

Türkiye ekonomisi ‘sıfırcı hocalar’ın olumsuz raporlarına inat büyüyor. Büyümenin önce göstergesi sayılan sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı. Analistler sanayi üretiminin yıllık yüzde 5 civarında artmasını bekliyordu. Mayısta arındırılmamış sanayi üretimi ise yıllık yüzde 7 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.

BEKLENTİ YÜZDE 5

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile tahminleri aşan bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye’de, sanayinin çarklarının yılın ikinci çeyreğinin de dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı “Bu çerçevede, yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.9 artan sanayi üretimi 2. çeyrekte yüzde 6 civarına yavaşlama kaydetse de büyümeye desteğini devam ettiriyor. Bu varsayım altında da yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen ekonominin 2. çeyrekte yüzde 4.5-5 büyüme kaydetmiş olmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.

TSKB Akonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz ise “Gelen veri sonrası ikinci çeyrete milli gelir büyümesinin yüzde 5’in üzerinde hesaplanması ihtimali yükseldi. Yılın ikinci yarısında ise büyümenin yüzde 4-4.5 etrafında seyreden potansiyel büyümeye doğru çekileceğini tahmin ediyoruz” dedi.