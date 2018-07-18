‘Sıfırcı hoca’lara inat çıtayı yükselttik
Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi ‘sıfırcı hoca’ların olumsuz raporlarına rağmen yüzde 6.4 yükseldi. Beklentilerin üzerindeki artış, ilk çeyrekte yüzde 7.4 gelen büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 5 bandında olacağını da ortaya koydu.
Türkiye ekonomisi ‘sıfırcı hocalar’ın olumsuz raporlarına inat büyüyor. Büyümenin önce göstergesi sayılan sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 arttı. Analistler sanayi üretiminin yıllık yüzde 5 civarında artmasını bekliyordu. Mayısta arındırılmamış sanayi üretimi ise yıllık yüzde 7 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.
BEKLENTİ YÜZDE 5
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile tahminleri aşan bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye’de, sanayinin çarklarının yılın ikinci çeyreğinin de dönmeye devam ettiğini gösteren veriler, yılın geri kalanı için büyümeye ilişkin tahminleri de olumlu etkiledi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı “Bu çerçevede, yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.9 artan sanayi üretimi 2. çeyrekte yüzde 6 civarına yavaşlama kaydetse de büyümeye desteğini devam ettiriyor. Bu varsayım altında da yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen ekonominin 2. çeyrekte yüzde 4.5-5 büyüme kaydetmiş olmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.
TSKB Akonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz ise “Gelen veri sonrası ikinci çeyrete milli gelir büyümesinin yüzde 5’in üzerinde hesaplanması ihtimali yükseldi. Yılın ikinci yarısında ise büyümenin yüzde 4-4.5 etrafında seyreden potansiyel büyümeye doğru çekileceğini tahmin ediyoruz” dedi.
VARANK: ÇARKLAR HIZLANIYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta da piyasa beklentilerini aştığını ve büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, verilerin yılın ikinci çeyreğinde de ekonominin sanayi üretimi öncülüğünde büyüdüğünü gösterdiğini bildirdi. Varank, “Gerek iç tüketim ve ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesine destek olmaktadır. İhraç ettiğimiz mallarının yüzde 94’ünün sanayi ürünlerinden oluştuğunu göz önüne alırsak, ihracat pazarlarımızın istikrarlı şekilde yoluna devam etmesi sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Varank, turizm sektöründeki canlanmanın da sanayi sektörünün gelecek dönemde hızlanmasına yardımcı olacağına dikkati çekerek “Sanayi üretimindeki büyüme istihdamda da kendini göstermektedir. Türkiye, son açıklanan verilere göre bir yıl içinde toplam 852 bin yeni istihdam üretmiştir. Sanayi yıllık bazda istihdamını oransal olarak en hızlı artıran sektör olmuştur. Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ekonominin önünü açarak, daha hızlı kararlar alınabilmesini sağlayacaktır. Türkiye’nin sıçrama yapma vakti gelmiştir. Sıçrama ise teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen, sanayide dijital dönüşümü yakalayan bir ekonomi eliyle oluşturulabilir” diye konuştu.
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