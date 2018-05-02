‘Sıfırcı’ lobiler devrede

Erken seçim kararının ardından gündeme gelen ‘Hülle ittifakı’ tutmayınca ekonomiye dönük algı operasyonu yeniden devreye girdi. Darbe girişiminin hemen ardından algı operasyonuna imza atarak Türkiye’nin notunu düşüren Standard&Poor’s (S&P) benzer bir adımı yeniden attı. S&P, ‘not takvimi’nde olmamasına rağmen sürpriz bir kararla Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunun ‘BB’den ‘BB-’ye düşürdü. S&P, daha önce Türkiye ile ilgili not açıklamalarını yılda iki kez yapacağını duyurarak bu tarihleri 23 Şubat ve 17 Ağustos olarak açıklamıştı. Piyasa uzmanları ‘sıfırcı hoca’nın gece yarısı not indirmesini sürpriz olarak değerlendirirken, ekonomi yönetimi ise kararın zamanlama olarak ‘düşündürücü’ olduğu görüşünde.

RAPOR SIZDIRILDI MI?

Dile getirilen en çarpıcı iddia ise S&P’nin not düşürmeden önceki son işlem günü olan pazartesi bu kararını bazı piyasa oyuncuları ile paylaştığı yönünde. İddiaya göre pazartesi günü öğleden sonra Borsa İstanbul’da yaşanan yüzde 3.10’luk düşüşün S&P’nin not indirimi öncesine denk gelmesi tesadüf değil. Bu konuda bir açıklama yapan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur raporun önceden sızdırıldığı kanaati içerisinde olduklarını belirterek “S&P’nin raporu tam anlamıyla skandallar içeriyor ve bu karar acil incelenmeli” dedi. Bu kuruluşun 15 Temmuz’dan sonra Türkiye ile aldığı kararlarla ön yargılı olduğunu gösterdiğini aktaran Cesur, S&P’nin açıkladığı bu kredi notunun da aynı düşüncenin ürünü olduğunu kaydetti. Cesur, S&P’nin seçim sürecine etki etme çabası içinde olduğunu düşündüklerini kaydederek “S&P tarafsızlığını kaybetmiştir” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ HAMLE

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise darbe girişimini fırsat bilip alınan alelacele kararlarla ülke ekonomisinin zayıflatılmaya çalışıldığını belirterek, şimdi de 24 Haziran seçimleri öncesi yeni bir hamle yapıldığını söyledi. Bu arada Borsa dün yüzde 0.42 yükseldi, dolar ise yüzde 1.66 değer kazandı.

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