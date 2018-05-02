‘Sıfırcı’ lobiler devrede
Siyasi hamleler boşa çıkınca ekonomiye dönük algı operasyonu devreye girdi. S&P, beklenmedik bir şekilde Türkiye’nin notunu düşürdü. Karar, kirli ittifakın seçim öncesi hamlesi olarak yorumlandı.
Erken seçim kararının ardından gündeme gelen ‘Hülle ittifakı’ tutmayınca ekonomiye dönük algı operasyonu yeniden devreye girdi. Darbe girişiminin hemen ardından algı operasyonuna imza atarak Türkiye’nin notunu düşüren Standard&Poor’s (S&P) benzer bir adımı yeniden attı. S&P, ‘not takvimi’nde olmamasına rağmen sürpriz bir kararla Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunun ‘BB’den ‘BB-’ye düşürdü. S&P, daha önce Türkiye ile ilgili not açıklamalarını yılda iki kez yapacağını duyurarak bu tarihleri 23 Şubat ve 17 Ağustos olarak açıklamıştı. Piyasa uzmanları ‘sıfırcı hoca’nın gece yarısı not indirmesini sürpriz olarak değerlendirirken, ekonomi yönetimi ise kararın zamanlama olarak ‘düşündürücü’ olduğu görüşünde.
RAPOR SIZDIRILDI MI?
Dile getirilen en çarpıcı iddia ise S&P’nin not düşürmeden önceki son işlem günü olan pazartesi bu kararını bazı piyasa oyuncuları ile paylaştığı yönünde. İddiaya göre pazartesi günü öğleden sonra Borsa İstanbul’da yaşanan yüzde 3.10’luk düşüşün S&P’nin not indirimi öncesine denk gelmesi tesadüf değil. Bu konuda bir açıklama yapan ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur raporun önceden sızdırıldığı kanaati içerisinde olduklarını belirterek “S&P’nin raporu tam anlamıyla skandallar içeriyor ve bu karar acil incelenmeli” dedi. Bu kuruluşun 15 Temmuz’dan sonra Türkiye ile aldığı kararlarla ön yargılı olduğunu gösterdiğini aktaran Cesur, S&P’nin açıkladığı bu kredi notunun da aynı düşüncenin ürünü olduğunu kaydetti. Cesur, S&P’nin seçim sürecine etki etme çabası içinde olduğunu düşündüklerini kaydederek “S&P tarafsızlığını kaybetmiştir” dedi.
SEÇİM ÖNCESİ HAMLE
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise darbe girişimini fırsat bilip alınan alelacele kararlarla ülke ekonomisinin zayıflatılmaya çalışıldığını belirterek, şimdi de 24 Haziran seçimleri öncesi yeni bir hamle yapıldığını söyledi. Bu arada Borsa dün yüzde 0.42 yükseldi, dolar ise yüzde 1.66 değer kazandı.
Fitch: Türk bankaları istikrarı koruyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Lindsey Liddell,“Türk bankaları faaliyet ortamına ilişkin baskılara rağmen dış finansman piyasalarına erişimini sürdürmeye devam ediyor” dedi. Türk bankacılık sektörüne ilişkin sorularını yanıtlayan Liddell, “Bu zamana kadar Türkiye’nin bankacılık sistemi, Kredi Garanti Fonu teşvikinin azalması nedeniyle (önceye kıyasla) daha yavaş kredi büyümesine rağmen istikrarını korudu” ifadesini kullandı.
Bankacılık sisteminin geleceğine ilişkin öngörülerde de bulunan Liddell, “İleride dikkate değer hükümet teşviklerinin olmaması durumunda, sektörün karlılığının 2018’de, daha ılımlı iç sermaye üretimi kapasitesinin sonucunda normalleşmesini bekliyoruz. Bunun bankaların daha ılımlı büyüme hedeflerine sahip olması nedeniyle sektörün büyümesini finanse etmek için büyük ölçüde yeterli olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
SERMAYE YAPISI GÜÇLÜ
Türkiye’nin bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik seviyesini de değerlendiren Liddell, “Sektörün toplam sermaye yeterliliği, güçlü gelirlerin desteği ile 2017 yılının sonunda yüzde 16,9 seviyesine yükseldi. Bu büyük oranda Kredi Garanti Fonu’nun desteğinin yansıması, denetim önlemleri yoluyla sermaye rahatlaması ve Tier 2 düzenlemeleri yoluyla gerçekleşti” şeklinde konuştu. Liddell, Türk bankalarının dış finansman erişiminin devam ettiğini vurgulayarak, “Kısa vadeli döviz cinsinden toptan finansman yükümlülüklerinin sonucunda yeniden finansman riskleri yüksek seviyede. Bununla birlikte Türk bankaları faaliyet ortamına ilişkin baskılara rağmen dış finansman piyasalarına erişimini sürdürmeye devam ediyor” dedi. İlerleyen döneme ilişkin olası riskleri sıralayan Liddell, “Bankaların döviz likiditesi, uzun süreli piyasa erişiminin kesilmesi halinde baskı altına girebilir. Buna rağmen eğer ekonomik büyüme gücünü korursa sektörün öz sermaye kârlılık oranının yüzde 10-15’te kalmasını bekliyoruz” dedi.
Şimşek: Not kararında zamanlama manidar
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P’nin kararının zamanlama açısından oldukça manidar olduğunu belirterek, söz konusu kuruluşun daha önce Türkiye’nin kredi notunu ağustosta gözden geçirmeyi planladığını hatırlattı. Şimşek, “Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?” diye sordu. Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesinin zamanlama açısından yanlış olduğunu belirten Şimşek, S&P’nin analizini de yetersiz bulduğunu vurguladı. Şimşek, aşırı ısınmanın geçen yılın hikayesi olduğuna işaret ederek, kredi hacmindeki artışın bu yıl yavaşladığını bildirdi. Finansal koşulların da geçen yıla oranla daha sıkı olduğuna dikkati çeken Şimşek “Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık. Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız” dedi.
Ağbal: S&P kendine zarar veriyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, S&P’nin Türkiye’ye ilişkin not kararına ilişkin olarak “S&P’nin yapmış olduğu açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç. S&P’nin önümüzde 24 Haziran süreci varken hiç beklenmedik bir şekilde, aslında kendisinin önceki yaptığı açıklamalarla da uyumlu olmayacak şekilde böyle bir açıklama yapılması yine politik saikle bir açıklama yapıldığı izlenimini doğuruyor” dedi. Ağbal “Raporun içeriğinden öte raporun veya kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması S&P’nin kendi kredibilitesine zarar vermiştir” dedi.
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