Siirt, 2018 uluslararası Emitt Turizm fuarına hazır

Siirt, 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuar (EMİTT) hazırlıkları tamamlandı.

Her yıl farklı dallarda ödüle layık görülen Siirt Valiliği Standı, bu yıl da tarihi Ulu Cami ile Tillo Cam Seyir terası konseptiyle ziyaretçilerin karşısına çıkarak Siirt'in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel ürünler de tanıtılacaktır.

Siirt Valisi Ali Fuat ATİK, yurtiçi ve yurtdışından yüz binlerce kişi tarafından gezilecek fuarda, Siirt Belediyesi ile ortak yürütülen hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, tüm vatandaşları fuara davet etti.



Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan EMITT, turizm açısından önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Vali Atik, “Turizm profesyonellerinin uluslararası buluşma platformu olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında, Siirt Belediyemiz ile ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile birlikte marka ürünleri ve yöresel el sanatlarını da tanıtacağını’ kaydetti.

Vali Atik, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 'Doğrudan Faaliyet Desteği' programı kapsamında destek sağlandığını, bu yıl DİKA'nın desteğiyle daha renkli bir stantla ziyaretçileriyle buluşacaklarını kaydetti.

25-28 Ocak’ta tarihleri arasında her gün saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak Siirt standı 12 nolu salonda yer almaktadır