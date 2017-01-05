Silopi’de damda yatana büyük balkonlu konut

Terör örgütünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hasar verdiği konutların yerine yapılacak olanlar yıl sonuna kadar tamamlanıyor. Sur, Silopi, İdil, Yüksekova, Cizre, Nusaybin ve Şırnak merkezden oluşan 7 bölgede yapılması planlanan 36 bin konut 2017 yıl sonuna kadar teslim edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sur’daki vatandaşın şimdi imza atması halinde şubatta evine taşınabileceğini belirterek, “Birkaç ay içinde bu evleri teslim edecek durumdayız. İdil’deki vatandaş evini istiyorsa 3 ay sonra teslim edeceğiz, tek katlı, bahçeli. Silopi’de 5-6 ay sonra verilebilecek. Bu yılın sonuna kadar herkese evi verilecek. Şırnak merkezde evi yıkılana isterse Cizre’den veriyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, evlerin projelendirilmesinde yöresel olanı göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, “Silopi’de damda yatma adedi var, balkonları büyük yapılıyor. Evlerin girişinde bazlama pişirecekleri salça yapacakları yer. Taziye evleri yapılıyor. Toplamda 10 milyar TL gibi bir para harcayacağız. Sadece para verip çıksaydık kötü yaşantılar devam ederdi buralar ilerleyemezdi. Modern siteleşme tarzında evler yapıyoruz. Sosyal donatı alanı inşa ediyoruz” diye konuştu.

İLÇE TEMİZLENİYOR

Bakan Özhaseki, Nusaybin’deki çatışmalar sona kaldığı için tamamiyle temizlenmediğini ifade ederek, “Teröristler evden çıkarken bomba düzenekleri koydular. Kapı kolları buzdolabı kapısı koluna. Hatta Şırnak’ta Kuran-ı Kerim’in içine bomba düzeneği koyup içeri atmışlar. Polis Kur’an gördü alır yüksek yere koyar. Namussuzlar onu bildikleri için. O evler tek tek temizlenip vatandaşa teslim ediliyor. Nusaybin’de 4 mahalle temizlendi. Bir ay sabrederlerse tamamını temizleyip verebiliriz. Nusaybin’de 1 mahalle kaldı 15-20 gün içerisinde biter” dedi.

CİZRE KONUTLARI TEMMUZDA TESLİM EDİLECEK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, terör örgütünün hasar verdiği Cizre’de incelemelerde bulundu. İnşaatı devam eden toplu konut ile Dicle ıslah projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Özhaseki, temel atmaların ne duruma geldiğinin görüldüğünü söyledi. 967 konutun ihalesinin bittiğini aktaran Özhaseki “Kaba inşaatı bitti. Temmuz ayı teslim edilir. Cizre için 750 konut ve 1.500 konutun daha ihalesi yapılacak. Bu yılın sonuna kadar da teslim olacak. Cizre stadının yapım sözünü vermiştik. 10 bin tribünlü stadyum yapılacak” dedi. Özhaseki, Cizre’de kentsel dönüşüm irtibat bürosunu ziyaret etti. Vatandaşın gönlünün edilmesi gerektiğine dikkat çeken Özhaseki “Aza çoğa bakmayın. Milimetrik hesap yapmayın” dedi. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nda Habur’daki geçişlerin 10 binden 1.500’e düştüğüne yönelik olarak Özhaseki “Yavaş yavaş iyi olacak. Eski günlere dönülecek” dedi. Özhaseki ile birlikte Cizre’de bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da okul sözü verdi.