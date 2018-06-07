Madenlerde yabancı yatırımcının önünü açacak yeni bir adım daha atıldı. Türkiye, Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komisyonu’na (CRIRSCO) üye oldu. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) CRIRSCO’a üyeliğiyle ilgili tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, göreve geldikleri günden bu yana enerji sektörüne dinamik bir yapı kazandırdıklarını ifade eden Albayrak, başlattıkları dönüşüm hamlesinin güzel sonuçlarını aldıklarını söyledi. Albayrak, daha önce dile getirdikleri “madencilik önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı olacak” hedefi kapsamında, 2016’da kurulan UMREK’in geçen ay CRIRSCO üyeliğine kabul edildiğini kaydetti. UMREK’in CRIRSCO’nun Avrasya’daki ilk, dünyadaki 13’üncü üyesi olduğunu belirten Albayrak, söz konusu üyeliğin ne anlama geldiğini ise şu şekilde açıkladı: “CRIRSCO üyeliğiyle beraber, maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak. UMREK kodu finans kuruluşları, sektörün tüm paydaşları ve kamu için ortak ve yegane piyasa raporlama standardı olacak. Böylece raporlara ilişkin uluslararası güvenin sağlanması ve korunmasını teminat altına alacağız. Daha önce Türkiye’de hazırlanan raporlar, uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşları tarafından kabul edilmiyordu. Madencilerimiz finansman için yurt dışından raporlama kuruluşlarına kaynak ayırıyordu. Bu da zaman kaybına ve yurt dışına kaynak akışına neden oluyordu. Artık, firmalarımız yurt dışındaki yetkin kişilere büyük paralar ödeyerek bu hizmeti almak zorunda kalmayacak.”

Albayrak, UMREK ile yatırımcının risklerini azalttıklarını ve veri kolaylığı sağladıklarını belirterek “Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık, daha şeffaf ve daha güvenilir bilgiye erişim imkanı yakalayacak, istediği bilgiye her an ulaşabilecek” dedi.

YATIRIM YAPAN KAZANIR

Kamunun üzerine düşen her gerekliliği yerine getirerek özel sektöre vereceği desteğin ve sektörün de güven ve cesaret ile elini taşın altına koymasının önemine değinen Albayrak, “Bizler sektörün yanındayız. Bugüne kadar sizinle güçlü iletişimde olduk. Sorunlarınızı en hızlı şekilde çözecek mekanizmaları kurduk. Artık hazırlık dönemi bitti. Şimdi madenlerde ‘Türkiye vakti’ diyoruz. Türkiye’de yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, istiyoruz ki madencilik alanında da yatırımcılar girsin, kazansın” dedi.