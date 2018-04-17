Simgelerin eseri olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, geçen yıl 18 Mart’ta düzenlenen törenle temeli atılan köprünün inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hem bölge hem de ülke ekonomisi, turizmi açısından büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Köprünün sıradan bir köprü olmadığını, ‘Çanakkale ruhuna’ yakışır simgeler taşıyacağını anlatan Turan, şunları söyledi: “Örneğin köprümüz klasik köprü rengi olan gri beton rengi değil, kırmızı-beyaz renk ile Türk bayrağını temsil edecek. İki ayak aralığı 2023 metre olarak Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılına atıfta bulunmuş olacak. Bunların da ötesinde köprünün üst bağlantı noktaları, Seyit Onbaşı’nın hatırasını yaşatmak için top mermilerini anlatan figürleri taşıyacak. Bu köprü, Türkiye’nin de dünyanın da en iyi ve en estetik, en güvenlikli köprülerinden birisi olacak. Simgelerin köprüsü olacak.”