Şimşek: Hazinenin yeni garanti sistemi bankaları rahatlattı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi kefalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi için "Portföy Garanti Sistemi"ni (PGS) devreye soktuklarını, bununla başta KOBİ ve ihracatçı olmak üzere işletmelere kefalet sağlanmasında süreçlerin kısaldığını bildirdi.

Şimşek, bankaları da önemli ölçüde rahatlatan bu sistem sayesinde bir aydan daha az sürede 13 binin üzerinde işletmenin düşük faizli krediye erişiminin sağlandığını açıkladı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şimşek, reel sektörün desteklenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine destekli kefalet sisteminin daha kapsamlı bir hale getirildiğini ve sektör ayrımı gözetmeksizin bütün işletmelerin sistemden rahatça yararlanmasının sağlandığını belirtti.

Bu düzenlemeyle kefalet limit ve oranlarının artırıldığına işaret eden Şimşek, ayrıca kredi kullanımını kolaylaştıran Portföy Garanti Sistemi'nin uygulamaya geçirildiğini, bununla kefaletlerin hızlı ve etkin bir mekanizma aracılığıyla sağlanmasının mümkün hale getirildiğini kaydetti.

Şimşek, bunun Ziraat Bankası ve DenizBank aracılığı ile kullandırılan "Nefes Kredisi" kefaletlerinde başarılı sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, sistem sayesinde bir aydan daha az sürede 13 binin üzerinde işletmenin düşük faizli krediye erişiminin sağlandığını söyledi.

"Bankacılık sektörünün elini rahatlattık"

Portföy garanti sistemi ile bankacılık sektörünün riskli işletmelere de daha rahat kredi verebilmesinin önünün açıldığını belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kefalet sisteminde gerçekleştirilen yenilikler bankacılık sektörünün riskli işletmelere daha rahat kredi vermesini sağlarken, işletmelerin risklerini sağlayacağı kontra-garantiler ile paylaşan Hazine Müsteşarlığı bankacılık sektörünün sağladığı kredilere karşılık sermaye ayırması hususunda da elini rahatlatmaktadır. Bankacılık mevzuatına göre birinci grup teminat olarak sınıflandırılan Hazine destekli kefaletler ile verilen krediler için bankacılık sistemi karşılık ayırmak zorunda kalmayacaktır. Bu durumda Hazine destekli kefaletler ile verilen kredilerin kaynağı bankacılık sistemi tarafından daha ucuz hale gelmektedir. Böylece hem risk paylaşımı hem de Hazinenin güçlü teminatları sayesinde bankalarca risk düzeyi yüksek olan işletmelere de kredi verilmesinin önü açıldı."