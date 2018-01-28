Sınırda güçlü destek
Türk iş dünyasının temsilcileri ve sendikalar, Suriye sınırındaki illere çıkarma yaparak Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na güçlü destek verdi. Heyet yaptığı ortak açıklamada “Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler” dedi.
İş dünyası temsilcileri ve sendikaların ağırlıkta olduğu sivil toplum kuruluşları heyeti, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için sınırda buluştu. ASKON, Hak-İş, Memur-Sen, MÜSİAD, Kamu-Sen, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, Türk-İş, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED temsilcileri önce roketlerin düştüğü Kilis’e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet ay yıldızlı kravatıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Heyet daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Kilis’te şehit ailelerini de ziyaret eden heyet ardından Reyhanlı’ya geçti. Heyet Cilvegözü Sınır Kapısı’nda da temaslarda bulunan heyet yaptığı ortak açıklamada “Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız” dedi.
AHKAM KESİYORLAR
Açıklamada “Suriye’de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana,Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye’nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye’ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu” denildi.
Açıklamada “Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay’da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis’teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan’daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi. Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücuduz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.
HAİNLER BİTECEK
Kilis Valisi Tekinarslan ise yaptığı açıklamada “Zaman zaman soruyorlar ‘Roketlerle ilgili önlem ne?’ diye. Bu önlemin adı Zeytin Dalı Harekatı. İnşallah Allah’ın izniyle eli kulağındadır, bu hain şebekeleri kurutacağız” dedi.
İş ve çalışma hayatının önde gelen sivil örgütleri Suriye sınırına yaptıkları ziyaret kapsamında Kilis’te roketle 2 kişinin şehit olduğu tarihi Çalık Camii’ni de ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu hainlerin bir camiye saldırmış olmasının her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesi olduğunu bildirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ziyaret sırasında taktıkları ay-yıldızlı kravatlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi.
İKİ KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU ÇALIK CAMİİ’NE ZİYARET
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, valilik ve belediye ziyaretinin ardından önceki gün terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roket ile 2 kişinin şehit olduğu ve 6 kişinin yaralandığı tarihi Çalık Camii’ni ziyaret etti. Burada şehitler için dua eden başkanlar daha sonra şehit düşen Türk ve Suriyeli ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Heyet önce AFAD çadırına düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan elektrik teknisyeni Şahin Elitaş’ın ailesini ziyaret etti. Ardından camide şehit düşen Muzaffer Aydemir’in taziye çadırına giden heyet burada şehidin kızı Gülendam Sağıroğlu’nun “Babam şerefiyle yaşadı şerefiyle öldü. Bize temiz bir hayat bıraktı” ifadeleriyle duygusal anlar yaşadı. Şehidin kardeşi İzzet Aydemir ise “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın ordumuz. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ordumuz bu savaştan galip gelecektir. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar” dedi.
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