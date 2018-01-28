Sınırda güçlü destek

İş dünyası temsilcileri ve sendikaların ağırlıkta olduğu sivil toplum kuruluşları heyeti, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için sınırda buluştu. ASKON, Hak-İş, Memur-Sen, MÜSİAD, Kamu-Sen, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, Türk-İş, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED temsilcileri önce roketlerin düştüğü Kilis’e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet ay yıldızlı kravatıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Heyet daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Kilis’te şehit ailelerini de ziyaret eden heyet ardından Reyhanlı’ya geçti. Heyet Cilvegözü Sınır Kapısı’nda da temaslarda bulunan heyet yaptığı ortak açıklamada “Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız” dedi.

AHKAM KESİYORLAR

Açıklamada “Suriye’de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana,Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye’nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da, savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye’ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu” denildi.

Açıklamada “Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay’da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis’teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir ahi. Kırıkhan’daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi. Sivil toplum olarak, millet olarak tek vücuduz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

HAİNLER BİTECEK

Kilis Valisi Tekinarslan ise yaptığı açıklamada “Zaman zaman soruyorlar ‘Roketlerle ilgili önlem ne?’ diye. Bu önlemin adı Zeytin Dalı Harekatı. İnşallah Allah’ın izniyle eli kulağındadır, bu hain şebekeleri kurutacağız” dedi.