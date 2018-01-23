Sınırın ‘Hızır’ına patlama testinden tam not

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’nda Bayraktar İnsansız Hava Aracı ve yerli roket gibi milli silah ile mühimmatların kullanım oranı yüzde 75’i bulurken, Türkiye’nin kendi gücüyle operasyon kabiliyetini daha artıracak yeni silahları da envantere katılmak için gün sayıyor. Katmerciler tarafından sınır gözetiminde kullanılmak üzere üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç’ın patlama testi başarıyla gerçekleştirildi. Bu yıl envantere katılacak Hızır, bu süreçte performansını ve kabiliyetlerini ispatlamak için bir dizi teste katıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin operasyon gücünü artırmada önemli bir unsur olmaya aday 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Hızır, patlatma dahil, tüm testlerden başarıyla geçerek tam puan aldı.Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticileri arasına katılan Katmerciler AŞ tarafından geliştirilen Hızır, 400 beygirlik motor gücüyle segmentinin en güçlüsü olma iddiasını, diğer alanlardaki performansıyla da üst seviyeye çıkarmak istiyor.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

NATO standartlarındaki araç, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Araçta hem yüksek güvenlik hem görev yapacak personelin rahatlığı ve konforu için tüm ayrıntılar gözetiliyor. Bağımsız süspansiyonlu ve 4x4 özelliğiyle arazi koşullarında yüksek stabilite sağlayan, tam otomatik şanzımana sahip Hızır’ın, yüksek balistik korumanın yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek dayanıklılık sergilediği bağımsız testlerle de kanıtlandı.Yurt dışı merkezli, bağımsız bir kuruluş temsilcisinin gözetiminde gerçekleştirilen patlatma testlerinde, hem alt bölgesinden hem de yan taraflardan yapılan patlatmalarda aracın beklentilerin üzerinde bir dayanıklılığa sahip olduğu ortaya çıktı.

9 personel kapasiteli Hızır merkezi lastik şişirme sistemi gibi özellikler de eklenerek askeri kullanımda güveni artırıyor. Arazideki kullanımda araca yüksek tırmanabilirlik, karın altı mesafesi, sudan geçme derinliği, yaklaşma uzaklaşma açıları konularında kabiliyetler kazandırıldı. Yüzde 70 tırmanabilirlik, 100 santimetre sudan geçme, yüzde 30 yan eğimde harekette sorunsuz manevra kabiliyetine sahip Hızır’ın saatteki hızı 120 kilometreye çıkabiliyor.