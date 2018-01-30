Sırbistan STA'sı genişletildi, YKTK'sı güncellendi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türkiye-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) genişletilmesine yönelik protokoller ile güncellenen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı (YKTK) imzaladı.

Bakan Zeybekci, Ljajic ve beraberindeki heyet ile Ekonomi Bakanlığında bir araya geldi.

Sırbistanlı mevkidaşını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu aktaran Zeybekci, görüşmelerinin bundan öncekilerde olduğu gibi iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilere katkı sunması yönündeki temennisini dile getirdi.

Zeybekci, Bakan Ljajic ile en son bir araya geldiklerinde iki ülke arasında çok başarılı bir STA'ya imza koyduklarını anımsatarak, söz konusu STA'nın hayata geçmesiyle ticaretin ve yatırımların katlanacağını söyledi.

Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek'in bir araya gelerek üç ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin asıl hedefleri olduğunu vurgulayan Zeybekci, bugün imzalayacakları anlaşma ve protokollere ilişkin, "Bu iki anlaşma, Sırbistan'daki Türk yatırımlarının artmasında önemli bir fonksiyon görecek. Ayrıca orada yatırım yapan Türk firmaları ve üreticileri, ürettikleri birçok ürünü Türkiye'ye sıfır vergiyle getirme hakkına sahip oldu." diye konuştu.

Sırbistan'dan ithal edilecek ete yönelik olumsuz söylemleri de anımsatan Zeybekci, "Bir Türk yatırımcının 10-15 bin ton daha et üretecek kadar hayvan yetiştirmesini ve bu ürünlerin Türkiye'ye alınmasını ben de istiyorum, Sayın Bakan da istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Zeybekci, anlaşma kapsamında Sırbistan'dan alınacak olan et ile ilgili Türkiye'nin hiçbir kaygısı olmadığının altını çizerek, "Dünyanın başka bir Hristiyan ülkesinden de et alıyoruz. Helal ile ilgili standartlarımız bellidir." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra girişimcilere gerekeni yapmak kalıyor"

Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic, Zeybekci'ye, ilişkilerin gelişmesi ve devam ettirilmesi konusunda gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Ljajic, Sırbistan'dan alınacak 5 bin ton et ile ilgili bazı olumsuz söylemleri duyduğunu anlatarak, "Sırbistan'dan Türkiye'ye gelecek olan 5 bin ton et hiç kimseye zarar vermeyecek. Ben de İslami usule göre kesilen bu etlerden tüketiyorum. Bu bölgede tarım ve hayvancılık çok gelişmiş ve bütün etler İslami usule göre kesiliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

YKTK'nın Türk iş dünyası temsilcilerini Sırbistan'a çekeceğini ve oradaki yatırımların korunması açısından verimli olacağını vurgulayan Ljajic, "Bizler bakanlar olarak sözleşmeleri imzaladık, gerekli hükümleri düzenledik bundan sonra sadece iş dünyası temsilcilerine, yatırımcılara ve girişimcilere gerekeni yapmak kalıyor." diye konuştu.

Daha sonra Zeybekci ile Konuk Bakan Ljajic, Türkiye-Sırbistan STA'sının genişletilmesine yönelik protokoller ile güncellenen YKTK'yı imzaladı.