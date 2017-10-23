Şirketler sıfırdan kiralamaya döndü
Kur baskısı ve ÖTV artışı ile sıfır araçlara gelen zamlar, şirketleri kiralamaya yönlendirdi. Oto satışlarından her geçen gün daha fazla pay alan filo pazarının bu yıl yüzde 15 civarında büyümesi bekleniyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Kur zamları ve ÖTV artışı, şirketleri kiralamaya yönlendiriyor. Oto satışlarındaki filo payı da her geçen gün daha da artıyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Genel Koordinatörü Tolga Özgül, kiralama sektörünün her yıl yüzde 15 büyüdüğünü belirterek “Kiralama şirketlerinin stoklarında bulunan sıfır kilometre araçlar nedeniyle ÖTV zammından etkilenmeyecekler. Dolayısıyla ÖTV zammını kiralamalara yansıtmayacaklar. Servis ve sigorta gibi masraflarda dikkate alındığında kiralama çok daha cazip hale geldi. Ayrıca şirketler kiralama yaptıkları araç giderlerini vergiden düşebiliyor. Tüm bunlar toplandığında kiralama çok daha cazip hale geliyor” dedi. Özgül, operasyonel kiralama sektörünün 2016’nın ilk 6 ayında 48 bin 147 olan müşteri sayısının bu yılın aynı döneminde 59 bin 828’e ulaştığını kaydetti.
YÜZDE 20 FİLO PAYI
Özgül, Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılının ilk yarısında ülkede satılan yeni otomobillerin yüzde 20.5’i olan yaklaşık 62 bin 800 adet yeni aracı filosuna kattığını ifade etti.Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 5 milyar 87 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğünün 24 milyar 600 milyon lirayı aştığını aktaran Özgül, sektörün filosundaki araç sayısının da 337 bin 500›e yükseldiği bilgisini verdi. Tolga Özgül, sektörün 2017 yılının ilk yarısında yaklaşık 2 milyar 497 milyon lira vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine katkısını sürdürdüğünü dile getirdi.
FORD’DAN EKİM AYINDA KAMPANYA YAĞMURU
Tüm Ford binek modellerinde ‘Her Şey Dahil Finans Paketi’ kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 33 binTL, 15 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 30 bin TL, 15 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Şirketten yapılan açıklamada kampanyaya Yeni Fiesta, C-Max, Mondeo, Mustang, Edge, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST modelleri dahil değil olmadığı belirtildi. Ayrıca Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için anahtar teslim fiyatı üzerinden 7 bin TL takas desteği de sağlanıyor. Öte yandan ekim ayı boyunca Ford’un binek modelleri 4 yıl veya 100 bin km garanti ile tüm ticari modeller ise 3 yıl sınırsız km garantisiyle Ford müşterilerini bekliyor. Geçen ay satışa çıkan Ford Fiesta’ya Ford Options kredi seçeneği ile ayda 645 TL’ye sahip olunabiliyor.
Subaru’nun 6 modeline üstün güvenlik ödülü
ABD’deki sigorta şirketleri tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS, Subaru’nun 2018 model Yeni XV (Crosstrek) ve WRX modelleri ile birlikte EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini IIHS TSP+ ödülüne layık gördü. TSP+ ödülünü kazanmak için bir aracın, IIHS’nin tüm çarpışma testlerinde-önden kısmi çarpışma, önden tam çarpışma, yandan çarpışma, tavan koruması ve kafa koruması-önden çarpışmayı önleme alanında ‘en iyi’ ya da ‘iyi’ notlarını ve ön far alanında ise ‘kabul edilebilir’ veya ‘iyi’ bir not alması gerekiyor.
Fiorino 10’uncu yılını kutluyor
Bursa’da yer alan ve 450 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Tofaş Fabrikası’nda, 3 farklı marka için üretimi gerçekleştirilen Minicargo Projesi’nin, Fiat Professional markalı yüzünü temsil eden Fiorino, 10. yaşını kutluyor. Tofaş tarihindeki kilometre taşlarından biri olan, Fiat Fiorino’nun içinde yer aldığı Minicargo Projesi, tüm dünyada küçük hafif ticari araç sınıfının doğuşuna öncülük etmiş ve sınıfının ilk model ailesi olarak tarihe geçmişti.
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