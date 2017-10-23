Şirketler sıfırdan kiralamaya döndü

Kur zamları ve ÖTV artışı, şirketleri kiralamaya yönlendiriyor. Oto satışlarındaki filo payı da her geçen gün daha da artıyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Genel Koordinatörü Tolga Özgül, kiralama sektörünün her yıl yüzde 15 büyüdüğünü belirterek “Kiralama şirketlerinin stoklarında bulunan sıfır kilometre araçlar nedeniyle ÖTV zammından etkilenmeyecekler. Dolayısıyla ÖTV zammını kiralamalara yansıtmayacaklar. Servis ve sigorta gibi masraflarda dikkate alındığında kiralama çok daha cazip hale geldi. Ayrıca şirketler kiralama yaptıkları araç giderlerini vergiden düşebiliyor. Tüm bunlar toplandığında kiralama çok daha cazip hale geliyor” dedi. Özgül, operasyonel kiralama sektörünün 2016’nın ilk 6 ayında 48 bin 147 olan müşteri sayısının bu yılın aynı döneminde 59 bin 828’e ulaştığını kaydetti.

YÜZDE 20 FİLO PAYI

Özgül, Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılının ilk yarısında ülkede satılan yeni otomobillerin yüzde 20.5’i olan yaklaşık 62 bin 800 adet yeni aracı filosuna kattığını ifade etti.Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 5 milyar 87 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğünün 24 milyar 600 milyon lirayı aştığını aktaran Özgül, sektörün filosundaki araç sayısının da 337 bin 500›e yükseldiği bilgisini verdi. Tolga Özgül, sektörün 2017 yılının ilk yarısında yaklaşık 2 milyar 497 milyon lira vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine katkısını sürdürdüğünü dile getirdi.