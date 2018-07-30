Şırnak-Cizre duble yolunda sona gelindi

Şırnak hendek teröründen temizlendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adeta yeniden inşa edilmeye başlandı. Şırnak her alanda yatırımlarla şaha kalktı. Bu yatırımlardan biri olan ve 514 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Şırnak-Cizre Karayolu projesinde sona gelindi. PKK terör örgütünün defalarca saldırıp, engellemeye çalıştığı duble yol yaklaşık 10 gün sonra hizmete açılacak.

TERÖRİSTLERİN HEDEFİ OLDU

Cizre Barajı'nın yapılması ile bölgedeki karayollarının sular altında kalacak olması nedeniyle 1997'de ihalesi yapılan Şırnak- Cizre karayolu 514 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Yol bölgenin gelişmesine engel olmak isteyen teröristlerin hedefi oldu. PKK'lı teröristlerin geçiş güzergâhı olan Cudi Dağı'ndaki yol yapım şantiyesi inşaat sürecinde birçok kez teröristlerin saldırısına uğradı. Yol yapımını engellemeye çalışan PKK'lı teröristler, iş makinelerini ateşe verdi. 2 Mayıs 2010'da şantiyeyi basan PKK'lı teröristler, bekçileri etkisiz hale getirdikten sonra yakıt tankı ve araç yakıt depolarına el yapımı bomba tuzakladı. Sürücülerin fark etmesi ile facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011'de şantiyeyi basan teröristler, 3 dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011 gecesi şantiyeye baskın düzenleyen teröristler, bir iş makinesini ateşe verdi. 30 Ağustos 2012'de yine şantiyeyi basan teröristler, 1 aracı ateşe verdi, 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan kişi daha sonra serbest bırakıldı.

ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

20 Ağustos 2015'te teröristlerin saldırısında 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık bir yıl durdu. 1 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı. Saldırılara rağmen devam eden çalışmalarda, Çağlayan mevkisinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor. Cudi Dağı'nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken 1 Ekim 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi.

MESAFE 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yolun trafiğe açılması ile Şırnak ile Cizre arasındaki uzaklık 45 kilometreden, 37 kilometreye, seyahat süresi ise 45'ten 20 dakikaya düşecek. Daha güvenli olacak yolun tamamlanması ile standartlara uymayan eski yola göre kazaların da en aza indirilmesi hedefleniyor.

YILLARDIR BUGÜNÜ BEKLEDİK

Şırnak'ta yaşayan Selahattin Taşar, "Halkımızın yıllardır beklediği karayolunun açılacak olması mutluluk verici. Yolun tamamlanmasıyla Şırnak halkı eski ve tehlikeli yoldan kurtulacak. Artık rahat yolculuk yapacak. Yol hasreti sona erecek" diye konuştu.

(SABAH)