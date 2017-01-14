Şırnak’tan 2. Habur kapısı talebi

Şırnak Toplumsal Çalışmalar Derneği, 10 başlıktan oluşan taleplerini hükümete iletti. Şırnaklı esnafın maddi zararların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, evleri yıkılan vatandaşların belediyeye olan su ve emlak vergisi borcunun silinmesi talep edildi. Şırnak için ticaretin önemine değinen dernek üyeleri, 2. Habur Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Irak’a açılan kapısı olan Habur, hem Türkiye ihracatı hem de bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iştiraki olan Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ tarafından modernize edilen Habur Gümrük Kapısı’na 3. Köprü ile birlikte yeni bağlantı peronu yapılacak. Geçen yıl 6 bin civarında olan günlük karşılıklı geçişler güvenlikte yaşanan sorun nedeniyle 3 bine gerilemişti. Bölgede güvenliğin sağlanması ve yeni yatırımlarla birlikte karşılıklı geçişlerin 10 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor.

ŞIRNAK TAŞI İLE EV YAPILMALI

Şehir içi yolların onarılarak hizmete açılmasının da istendiği metinde ‘Halk çalışmalar hakkında bilgilendirilmeli, Şırnak kasırları Şırnak Taşı kullanılarak yenilenmeli ve Şırnak kültürünün sergileneceği bir Şırnak evinin yapılması’ yer aldı.