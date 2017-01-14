Şırnak’tan 2. Habur kapısı talebi
Terörün hasar verdiği Güneydoğu’daki şehirlerde yeniden inşa süreci devam ederken, bölge halkından ilave talepler geliyor.
- Ercan Baysal
Şırnak Toplumsal Çalışmalar Derneği, 10 başlıktan oluşan taleplerini hükümete iletti. Şırnaklı esnafın maddi zararların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, evleri yıkılan vatandaşların belediyeye olan su ve emlak vergisi borcunun silinmesi talep edildi. Şırnak için ticaretin önemine değinen dernek üyeleri, 2. Habur Sınır Kapısı’nın açılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Irak’a açılan kapısı olan Habur, hem Türkiye ihracatı hem de bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iştiraki olan Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ tarafından modernize edilen Habur Gümrük Kapısı’na 3. Köprü ile birlikte yeni bağlantı peronu yapılacak. Geçen yıl 6 bin civarında olan günlük karşılıklı geçişler güvenlikte yaşanan sorun nedeniyle 3 bine gerilemişti. Bölgede güvenliğin sağlanması ve yeni yatırımlarla birlikte karşılıklı geçişlerin 10 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor.
ŞIRNAK TAŞI İLE EV YAPILMALI
Şehir içi yolların onarılarak hizmete açılmasının da istendiği metinde ‘Halk çalışmalar hakkında bilgilendirilmeli, Şırnak kasırları Şırnak Taşı kullanılarak yenilenmeli ve Şırnak kültürünün sergileneceği bir Şırnak evinin yapılması’ yer aldı.
Terör mağdurları için konut yapımı başlıyor
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılacak olan konutlarla ilgili bilgi verdi. Vali Su, bir ay içinde ihale yapılacağını, Gazi Paşa Mahallesinde 1. etapta bin 266 konutun yapımına başlanacağını, diğer mahallelerde yaklaşık 6 bin konutun hak sahiplerine bir yıl içinde dağıtılacağını söyledi. Evi yıkılmamış fakat eşyası zarar gören vatandaşlara da ödeme yaptıklarını anlatan Su, eşyası zarar gören vatandaşlara 5 ile 30 bin lira arası ödeme yaptıklarını belirtti. “Vatandaş derse benim 150 metrekare bir evim vardı, yıkıldı. Vatandaşa 150 metrekare ev vereceğiz. Bu adam bir kuruş para ödemeyecek” diyen Su anlaşma yaptıkları vatandaşlara aylık 560 lira kira desteği sağladıklarını aktardı. Vali Su, terör örgütüne yönelik operasyonlar bittiği tarihten itibaren ev kiralarının verileceğini, evleri teslim edilinceye kadar da kira desteğinin süreceğini söyledi.
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