Sivas YHT ile Halkalı’ya bağlanacak

Sadece Bakü-Kars-Tiflis bağlantısının tamamlanmasından sonra Avrupa ve Kafkaslar arasında sağlanacak kesintisiz demiryolu ulaşımı ile yıllık 50 milyon tona ulaşacak bir uluslararası taşıma potansiyeli bulunacağına dikkati çeken Arslan “İki aylık işi kaldı. Hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak” dedi.

ANKARA-İZMİR 2019’DA

Arslan, Ankara-İzmir YHT Projesi’nde inşaat ihalesi yapılmayan kesim kalmadığını belirterek, 2019’da Ankara-İzmir YHT hattını da tamamlamak istediklerini dile getirdi. Arslan “Gebze’den Pendik’e kadar YHT’ler kullanılıyor. 2018 yılı sonunda, bu işin tamamlanması ile Sivas’tan kalkan bir YHT, Marmaray’ı da kullanarak denizin altından Halkalı’ya kadar gidebilecek” diye konuştu.