ŞOK aktüel 12- 13 Eylül indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi
ŞOK aktüel 12- 13 Eylül indirim kataloğu yayında. 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi yine dopdolu. ŞOK market indirimi bu haftada merak ediliyor. 12 Eylül ŞOK aktüel, 13 Eylül ŞOK aktüel indirim kataloğunda neler var? Birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ŞOK ’’Hepsi İyi Marka Fabrikadan Halka’’ sloganıyla yeni kataloğunu yayınladı. Muharrem ayına girmemizle ŞOK aktüel indirimleri merak edilmeye başlandı. ŞOK aktüel bu hafta indirimli ürünler kampanyasında okul malzemeleri satışı ile karşınıza çıkacak. ŞOK aktüel 12 – 13 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK mağazalarında yer alan bu haftaki indirimli ve kampanyalı ürünler arasında birçok okul malzemesi ve indirimli fiyata sunulan mutfak eşyası malzemeleri bulunmaktadır. Şok Aktüel 12 Eylül ucuz indirimli ürünleri en çok konuşulan Notebook ve Masaüstü Bilgisayar dikkat çekiyor. 2 yıl garantili olarak satılan Bilgisayar ve Laptop 3.666 TL ve 1.699 TL satışa çıkıyor. 12 Eylül Şok Aktüel ürünlerinde 99 TL Teleskop satışı da var. Ayrıca Kablosuz Mouse satışı 14,99 TL alıcılarını bekliyor. Okulların açılmasıyla birlikte Okul Sırt Çantası, Anaokulu Çantası ve Beslenme Çantalı İlkokul Çantası 23,90 ve 22,90 TL satılıyor.
ŞOK aktüel 12- 13 Eylül indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi! Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK aktüel market indirim kataloğu açıklandı. Muharrem ayına girmemizle birlikte ŞOK aktüel indirimli ürünleri merak edilmeye başlandı. 12 Eylül ŞOK aktüel indirimlerinde neler var? 13 Eylül ŞOK aktüel indirimleri yine çok uygun fiyatta! Şok Aktüel 12 Eylül indirim kampanyasının ilk sayfasından incelememize başlıyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi çok Market geçtiğimiz hafta bir kampanya hazırlamış ve daha çok okul ve Kırtasiye ürünlerine yer vermişti. Şok Aktüel yeni kataloğunun ilk sayfasında da okul ürünlerinde indirim yaptı. Bu hafta Şok markete gelecek indirimli ürünler şu şekilde; Lisanslı Anaokulu çantası 12,90 TL Beslenme çantası ilkokul çantası 23,90 TL Okul sırt çantası 22,90 TL Kalem kutusu 4,75 TL Ofis sandalyesi 169,90 TL Defter çeşitleri 0,95 Tl den başlayan fiyatlarla Pritt Stick yapıştırıcı 10,90 TL Pritt 3 + 2 silgi 4,95 TL Kurşun kalem 6lı 1,50 TL Uçlu kalem koyu renkler 7,95 TL olarak yer alıyor. 12 Eylül 13 Eylül Şok Aktüel Kataloğu 2. sayfasında da yine kampanyalı ürünler sizleri bekliyor. Bu sayfada ise daha çok Aşure ayı için özel indirimler görüyoruz.
ŞOK AKTÜEL 12 EYLÜL 13 EYLÜL 2018 İNDİRİM KATALOĞU
ŞOK aktüel 12 – 18 Eylül 2018 okul özel aktüel ürünler kampanya günlerinde hangi ürünler indirimli olarak satılacak? Eylül ayına mükemmel bir giriş yapan ŞOK aktüel okul hazırlıkları ile reyonlarını renklendiriyor. Ayrıca bu hafta aşure malzemelerini de ŞOK aktüel ürünler tezgahlarında satışa çıkaran marketimiz çifte fırsat sunuyor. Okul hazırlıklarında ŞOK aktüeli tercih edecek olan vatandaşlar bu tercihlerinden ötürü hiç pişman olmayacak. Her zaman müşterisinin çıkarlarını ön planda tutan ŞOK aktüel kampanyada bu hafta ofis sandalyesi 169,90 TL fiyat ile satışa sunulacak. Çeşit çeşit okul çantası ve kalem kutusu yine ŞOK aktüelde yer alacak.
ŞOK AKTÜEL 12 EYLÜL 2018 İNDİRİM KATALOĞU
12 EYLÜL ŞOK AKTÜEL KAMPANYALI ÜRÜNLER
12 Eylül Şok Aktüel Kataloğu 2. sayfasında da yine kampanyalı ürünler sizleri bekliyor. Bu sayfada ise daha çok Aşure ayı için özel indirimler görüyoruz. Şok markette bu hafta indirime girecek olan diğer ürünler şu şekilde;
Amigo aşurelik kuru kayısı 5,45 TL
Amigo dalından kuru üzüm 3,75 TL
Amigo Kabuklu ceviz 15,75 TL
Amigo ceviz içi 13,95 TL
Amigo kuru incir 8,95 TL
Amigo Fındık İçi 7,25 TL
Amigo badem 11,45 TL
Amigo dalından meyve mix 2,95 TL
Amigo dalından Antep karası üzüm 4,95 TL
Kuru fasulye 5,75 TL
Nohut 6,75 TL
Aşurelik buğday 2,75 TL
Piyale hazır aşure 2,75 TL
Şok market kime satıldı?
Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.