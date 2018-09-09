ŞOK aktüel 12 Eylül ürünler indirim kataloğu ŞOK okul malzemeleri 2018 kırtasiye ürünleri

ŞOK aktüel 12 Eylül ürünler indirim kataloğu ŞOK okul malzemeleri 2018 kırtasiye ürünlerinde neler var? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK aktüel ürünler indiriminde bu hafta neler var? 12 Eylül ŞOK ürünlerinde bu hafta neler olacak? ŞOK market indirimleri devam ediyor. Eylül ayının ikinci haftasında ŞOK aktüel Çarşamba indirimleri belli oldu mu? Şok market, her hafta müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan Şok markette ürünlere çok özel ve uygun fiyatlar veriliyor. Hafta sonu fırsatları ile tüketicileri memnun eden Şok market 8 Eylül 2018 ve 11 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğunu da paylaştı. İntel Pentium işlemcili,13.3″ Ekran boyutu, İntel Dahili Ekran Kartı, 3 GB Ram, 32 gb SSD HDD dikkat çeken özellikleri ile LIFE Notebook; 1699 TL. Everest Gelişmiş Optik Sensör Teknolojisi ile 3 tuşlu ve 2 yıl garantisi ile Kablosuz Mause; 14,90 TL. 2 yıl garantili,tüp uzunluğu 360 mm, objektif çapı 50 mm, masa üstü tripod, ay filitresi ve Barlow lens kutuya dahil fiyatı ile Teleskop sadece;99 Tl. Lisanslı Ana Okulu Çantası;12,90 TL.İki Bölmeli Okul Sırt Çantası; 22,90 TL.Lisanslı iki bölmeli Desneli Beslenme Çantalı İlkokul Çantası;23,90 TL. ŞOK aktüel 12 Eylül kataloğu yayınlanınca star.com.tr’de yer alacaktır.

Şok 8 – 11 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı

Şok marketlerde 8- 11 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyası yayınlandı. Her zaman en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturan ünlü marketler zincirinin kataloğunda bu hafta da yine yok yok. Özellikle okulların yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin ihtiyacı olan masaüstü bilgisayar, notebook ve okul çantaları bu hafta sonu da Şok marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında. Şok aktüel kataloğu ile gelecek olan indirimli ürünlerin devamını merak ediyorsanız haberimizde bulabilirsiniz.









HAFTA SONU ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİM KAMPANYASI

Şok Aktüel hafta sonu kampanyası başladı. Cumartesi günü başlayan Şok Market indirimleri içerisinde herkesi memnun edecek ürünler bulunuyor. Geçtiğimiz çarşamba günü yaklaşan okullar nedeniyle daha çok kırtasiye ve okul ürünlerinde indirim yapan Şok Market yeni kataloğunda da öğrencileri unutmadı. Şok Aktüel hafta sonu kataloğu iğne öğrencilerin beğenirsiniz toplayacak indirimlerle yayınlandı. Bu hafta Şok markete gelecek olan aktüel ürünler şu şekilde;

2 yıl garantili Quardo extreme masaüstü bilgisayar 3699 TL Kredi kartına 6 taksit imkanı ile

2 yıl garantili Life Notebook 1.699,00 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile

2 yıl garantili Teleskop 99 TL Kredi kartına 6 taksit imkanı ile

2 yıl garantili Everest kablosuz mouse 14,90 TL

Okul sırt çantası 22,90 TL

Anaokulu çantası 12,90 TL

İlkokul çantası beslenmeli 23,90 TL.

ŞOK okul malzemeleri 2018 kırtasiye ürünler listesi