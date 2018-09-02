ŞOK aktüel 4 Eylül 5 Eylül indirim kataloğu 2018 ŞOK okul malzemeleri kırtasiye ürünleri indirim listesi

ŞOK aktüel 4 Eylül 5 Eylül indirim kataloğu 2018 ŞOK okul malzemeleri kırtasiye ürünleri indirim listesinde neler var? ŞOK okul malzemeleri 2018 listesinde birbirinden farklı ürün sizleri bekliyor. ŞOK okul ve kırtasiye ürünlerinde neler var? ŞOK market ‘’Hepsi İyi Marka Fabrikadan Halka’’ sloganıyla tüketcinin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerin Eylül ayına yeni broşürü yayınlandı. 4-5 Eylül 2018 tarihlerini kapsayan indirimli fırsat ürünleri kataloğu içerisinde ürün çeşitliliği dikkat çekti. ŞOK OKUL VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ kampanya sloganı olan Okul Hazırlıkları için Şok Yeter de Artar Etiketi ile tüketici tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayı hedefleyen Şok Market yayınladığı yüzlerce kaliteli ürün ve muhteşem indirimli fiyatları ile bu ispatlıyor. İlk Sayfa detaylarına baktığımızda Şok Okul Çantaları dikkatleri çekiyor. Lisanslı Ana Okul Çantası;12,90 TL. Beslenme Çantalı ve 2 bölmeli Lisanslı İlk Okul Çantası;23,90 TL.Okul Sırt Çantası 2 bölmeli; 22,90 TL.Şok Market Kırtasiye Kataloğu Kalem Kutuları ise; Renkli Kalem Kutusu;3,95 TL.Çift Taraflı Kalem Kutusu;5,95 TL.Klasik Kalem Kutusu değişik renk ve desenlerde sadece;4,75. Yer alıyor.

ŞOK aktüel 4 Eylül 5 Eylül indirim kataloğu yayında

ŞOK 5 EYLÜL 2018 AKTÜEL KATALOĞU fırsat avantajı olarak listede yer alan Okul Malzemeleri ve Kırtasiye Ürünlerini incelemeye devam edelim. Yüksekli Ayarlı,kol dayama alanı destekli Şık tasarımı ile dikkat çeken Ofis Sandalyesi;169,90 TL.Tritran Matara; 9,95 TL.Lisanslı Çelik Matara; 18,90 TL.Desneli Çocuk Külotlu Çorap;4,95 Figürlü 3’lü Pipet;3,95 TL.Tekli Köpük;1 Tl. indirimli fiyatları ile Bu Hafta Şok Aktüel Kataloğu kampanyalı ürünleri arasında.Şok Kırtasiye Ürünleri Defter Grubu olarak; A5 defter 60 yaprak;1,25. A5 defter 40 yaprak; 0,95. A4 Arya Defter kareli ve Çizgili 80 yaprak;3,50.Kareli ve Çizgili Defter grubunda A4 Defter 120 yaprak;6,95. A4 Defter 72 yaprak; 3,95. A4 Defter 96 yaprak;5,95. Kareli ve Çizgili A5 Defter 80 Yaprak;1,95TL. Ayrıca ihtiyaç duyacağınız diğer kırtasiye ürünlerinden Yapışkanlı Not defteri;9,95 TL. Not Defter;1,95 TL.Spiralli Resim defteri; 2,95 TL.Lastikli Öğrenci Klasörü;7,95 TL. Renkli Ofset Set;14,90 TL.Şeffaf Zarf Dosya çıtçıtlı;0,75 krş. Kitap ve Defter hazır kapaklık 5’li set;1,95 TL.Körüklü Dosya;7,50 TL.Baskılı Çıtçıtlı Dosya;1,95 TL.Rulo Kaplama cilt ise sadece;0,75 krş.

5 EYLÜL ÇARŞAMBA ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ İndirimli ürünleri olarak reyonlarda yer alacak diğer fırsat ürünleri ise; Rulo Satranç Takımı;8,95 TL.Zımba Seti;2,95 TL. Çizim Seti;1,75 TL.Resimli İngilizce / Türkçe Sözlük; 5,95 TL. İngilizce Sözlük;4,95 TL. Türkçe Sözlük; 4,95 TL.Atasözü ve Deyimler Sözlüğü; 3,50 TL.Coğrafya Atlası; 3,95 TL. İlk Atlas; 2,50 TL.Yazım Kılavuzu; 3,50 TL. indirimli fiyatları ile Kırtasiye listenize ekleyeceğiniz ürünler arasında yer alıyor.Şok Market Kırtasiye Ürünleri ve daha fazlası için Şok Market şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

BU HAFTA ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

“Bugün ne pişirsem” köşesi Ile herhalde müşterilerine farklı yemek önerilerinde bulunan aynı zamanda bu yemeye özel olarak da sebze ürünlerinde İndirime giden Şok Market Bu hafta da bu geleneği bozmadı. 1 Eylül Şok aktüel kataloğu içerisinde bu hafta sizlere yemek olarak kabak graten önerildi. Bu yemek içerisinde kullanacağınız kabak ve soğan fiyatında özel fiyatlar ise sizleri bekliyor olacak.Tabii ki Şok Aktüel ilk sayfasında sadece Bu ürünler yok. İndirimli ürünlerin devamında;

25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Clit bank ikili temizlik spreyi 12 TL

Oral B 3 boyutlu beyazlık diş fırçası 11,95 TL

Gilette Blue 5’li 7,95 TL

ŞOK Market ne zaman kuruldu? ŞOK Market tarihi

1995 ŞOK Marketler 13 mağaza ile faaliyetine başladı.2011 ŞOK Marketler 1.255 mağaza ve 7 depo ile Yıldız Holding bünyesine katıldı.

2012 Mağazalarda düzenlemeler yapıldı ve 1.144 mağaza ile yıla girildi.

2013 Şok Marketler, indirimli süpermarket zinciri olan Dia S.A.'yı 584 mağazası ile, Türkiye'de "Onurex" olarak bilinen perakende zinciri Onur Ekspres Marketçilik A.Ş.'yi 116 mağazası ile ve Devamlı İndirim Mağazacılık (Dim) mağaza zincirini 18 mağazası ile satın alarak, bünyesine kattı.

ŞOK ÜRÜNLERİ KALİTELİ Mİ?

Şok market internet sitesinde güvencesini şu sözlerle anlatıyor...

ŞOK Marketler T.A.Ş.’de Şok kalite çemberi, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin satın almadan müşteri tarafından tüketilene kadar geçen tüm aşamalarda, müşteri memnuniyetine ve ürün güvenliğine odaklanarak hareket edilmesini amaçlamaktadır.

ŞOK Marketler T.A.Ş.’nin “Şok kalite çemberi” sürdürebilir kalite anlayışı içinde Avrupa Birliği’nin RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi), izlenebilirlik, şeffaflık, risk analizi, sürekli araştırma ve bilimsel işbirliği ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi entegre bir “Kalite ve Ürün Güvenliği yaklaşımı” üzerine kurulmuştur.

Kalite ve Ürün güvenliği sistemindeki gıda ürünleri “Tarladan Halka, gıda dışı ürünleri ise risk yönetimi ve izlenebilirliğe dayalı Ürün Güvenliği” prensibine dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Sürekli eğitimlerle artan çalışan bilinci sayesinde, Türkiye’nin her noktasındaki mağazalarımızda hizmet standardizasyonu sağlanırken, yüksek kaliteli ürünler, uygun koşullarla siz müşterilerimize sunulmaktadır.

ŞOK MARKET HAKKINDA

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesİ

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN