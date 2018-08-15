ŞOK aktüel ürünler 15 Ağustos indirim kataloğu 15 Ağustos ŞOK aktüel market indirim listesi

ŞOK aktüel ürünler 15 Ağustos indirim kataloğu yayında 15 Ağustos ŞOK aktüel market indirim listesi! ŞOK market bu hafta indirimden çok fazlasını yaşatacak. Peki ŞOK bu hafta hangi ürünlere sokacak? Bugün indirime başlayan ŞOK aktüel Çarşamba günleri muhteşem kampanyalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK marketin indirim listesini ve kataloğunu sorguluyor. Her hafta merakla beklediğiniz ŞOK aktüel indirimli ürünler 15 – 21 Ağustos 2018 bayram özel kampanyası başlıyor. Şok aktüel kataloğu haberimizde yer alıyor. ŞOK aktüel indirimli ürünler 15 – 21 Ağustos 2018 bayram özel kampanyası Çarşamba günü başlayacak. Merakla yayınlanmasını beklediğiniz ŞOK aktüel kataloğu harika bayram indirimlerini tanıtıyor. Bayramda şık sofralar hazırlamanız için hisar marka kaşık ve çatallar indirimli olarak marketimizde satılacak. Yine bayram kampanyasında çek bırak el rondosu 19,90TL, sinbo 4 bıçaklı rende seti 29,90 TL, köfte tepsisi 19,90TL fiyatlar ile satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel İndirimli Ürünler 15 – 21 Ağustos 2018 kataloğu

ŞOK aktüel Çarşamba günleri muhteşem kampanyalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor. ŞOK aktüel bu hafta güzel bayram indirimleri ile sizi buluşturacak. Bayram tatilini gezerek geçirmek isteyenlere ise ŞOK aktüelin güzel bir önerisi bulunuyor. SİNBO 2 yıl garantili 24 LT araç buzdolabı isterseniz 49,90TL’ye sizin olabilir. Ayrıca bu haftanın ŞOK özel aktüel ürünleri arasında Group marka 3 yıl garantile blender seti yer alacak.

ŞOK aktüel indirimli ürünler 15 – 21 Ağustos 2018 bayram özel kampanyası Çarşamba günü başlayacak. Merakla yayınlanmasını beklediğiniz ŞOK aktüel kataloğu harika bayram indirimlerini tanıtıyor. Bayramda şık sofralar hazırlamanız için hisar marka kaşık ve çatallar indirimli olarak marketimizde satılacak. Yine bayram kampanyasında çek bırak el rondosu 19,90TL, sinbo 4 bıçaklı rende seti 29,90 TL, köfte tepsisi 19,90TL fiyatlar ile satışa sunulacak.

ŞOK markette indirimli satılacak olan harika bir ürünün olduğunu da hemen söyleyelim. Kurban bayramında çok ihtiyaç duyacağınız Group et kıyma makinesi 125TL’ye ŞOK aktüel indirim günlerinde sizler için satışa sunulacak. Kampanyada 5 yıl garantili bıçak seti de bulunuyor. Borcamın yuvarlak tepsisi 14,90TL, çelik fırın tepsisi 14,90TL, Kumsal granit tencere ve tava seti 89,90TL mükemmel fiyatlarla marketimizde satışa çıkarılacak. Aktüel indirimli ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu sakın unutmayınız.

ŞOK aktüel 15 – 21 Ağustos 2018 bayram özel kampanyası başlıyor. En güzel alışverişi ŞOK aktüel marketin şubelerinde yapıyorsanız, bu hafta başlayacak olan bayram özel kampanyasını sakın kaçırmayınız. Kurban bayramında ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri alışveriş listenize hemen ekleyiniz. ŞOK aktüel Bayram özel kampanyası elbette ki bu hafta sizleri düşünerek harika bir kampanya hazırladı. Kurban Bayramında neye ihtiyaç duyacağınızı en iyi tahmin eden ŞOK aktüel, indirim raflarında istek ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünlere yer verdi.

Şok market bu hafta içi Aktüel İndirimli Ürünler Listesi:

ŞOK 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

15 Ağustos aktüel ürünler listesinde 49,90 TL fiyatı ile sinbo marka araç buzdolabı, 19,90 TL fiyatı ile çek bırak el rondosu, 29,90 TL fiyatı ile Sinbo marka 4 bıçaklı rende seti, 19,90 TL fiyatı ile köfte tepsisi, 125 TL fiyatı ile et ve kıyma makinesi bulunuyor. Kawai Multimedya Set 329 TLSinbo Araç Buzdolabı 49,90 TLGroup Blender Set 89,90 TLHisar Optima Yemek Kaşığı 2,95 TLHisar Optima Yemek Çatalı2,95 TLHisar Optima Çay Kaşığı1,95 TLHisar Optima Tatlı Kaşığı 2,50 TLHisar Optima Yemek Çatalı 2,50 TLÇek Bırak El Rondosu 19,90 TLSinbo 4 Bıçaklı Rondo Seti 29,90 TLKöfte Tepsisi 35 cm 19,90 TLGroup Et & Kıyma Makinesi 125 TLAhşap Saplı Kurban Bıçağı 12 cm 6,95 TLAhşap Saplı Kurban Bıçağı 16 cm 7,95 TL Masat 4,95 TLPaşabahçe Yuvarlak Tepsi 2950 cc 14,90 TLÇelik Fırın Tepsisi 32 cm 14,90 TLÜçsan Plastik Kapaklı Kare & Yuvarlak Saklama Kabı 7,95 TLKapaklı Güveç 24x11 cm 12,90 TL Fırın Sütlaç Kase 6'lı 6,95 TLKumsal Granit Tencere ve Tava Seti 3'lü 89,90 TLKumsal Granit Kavurma Sacı 34 cm 29,90 TLKumsal Büyük Et Sote Tavası 29,90 TL

ŞOK MARKET 15 AĞUSTOS KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER fırsat avantajları bu kadarla sınırlı değil; İşte; KUMSAL Markasının en çok tutulan modelleri arasında; Granit Tencere ve Tava Seti 3’lü model;89,90 Tl. Granit 34 cm Kavurma Sacı;29,90 Büyük Et Sote Tavası;29,90 TL. indirimle

Bu Hafta Şok Kataloğu indirimli ürünler listesindeki ürünler arasında yer alıyor. Şok Market indirimli ürün avantajları Kurban Bayramı öncesi müşteri taleplerini karşılayacak çeşitlilikte ikincisi % 50 indirimli ürünler neredeyse tüm reyonlarda karşınıza çıkacak.Ayrıca Bakliyat Ürünlerinde avantajlar,Şok Market şubelerinde 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlerde büyük indirimler sizleri bekleyen fırsatlar olarak görünüyor.

8-14 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK ÜRÜNLERİ KALİTELİ Mİ?

Şok market internet sitesinde güvencesini şu sözlerle anlatıyor...

ŞOK Marketler T.A.Ş.’de Şok kalite çemberi, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin satın almadan müşteri tarafından tüketilene kadar geçen tüm aşamalarda, müşteri memnuniyetine ve ürün güvenliğine odaklanarak hareket edilmesini amaçlamaktadır.

ŞOK Marketler T.A.Ş.’nin “Şok kalite çemberi” sürdürebilir kalite anlayışı içinde Avrupa Birliği’nin RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi), izlenebilirlik, şeffaflık, risk analizi, sürekli araştırma ve bilimsel işbirliği ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi entegre bir “Kalite ve Ürün Güvenliği yaklaşımı” üzerine kurulmuştur.

Kalite ve Ürün güvenliği sistemindeki gıda ürünleri “Tarladan Halka, gıda dışı ürünleri ise risk yönetimi ve izlenebilirliğe dayalı Ürün Güvenliği” prensibine dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Sürekli eğitimlerle artan çalışan bilinci sayesinde, Türkiye’nin her noktasındaki mağazalarımızda hizmet standardizasyonu sağlanırken, yüksek kaliteli ürünler, uygun koşullarla siz müşterilerimize sunulmaktadır.

ŞOK MARKET HAKKINDA

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor.

Şok Market yönetim kurulunda kimler var?

Yönetim Kurulu Başkanı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi

HALİL CEM KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

MAHMUT LEVENT ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TERCAN