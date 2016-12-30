Şok'tan bin mağaza 4 bin istihdam

Şok Marketler, yılı hedeflediği 4 bin mağazayı açarak tamamladı. Önceki gün 4 bininci mağazasını Ümraniye’de açan Şok Marketler’in çalışan sayısı da 17 bini buldu. 2017’de her gün üç mağaza açmayı planlayan Şok, yılın sonunda 1.000 yeni mağazayı tüketicisiyle buluşturmayı, 4 bin kişiye daha iş imkanı sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2011 yılında 1.200 mağaza ile aldıkları şirketi, dört yılda dört katı büyüttüklerine dikkat çekti. 2016 yılında yüzde 40’a yakın büyüme yakalayarak yılın en hızlı büyüyen perakendecisi olduklarını hatırlatan Demirel “2016 yılında 4 bin kişiye istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 17 bine yükselttik. Dev bir perakende ailesi olduk. 2017 yılında, bin yeni mağaza açıp market sayımızı 5 bine çıkaracağız” dedi.

Tüketiciden yenilenen mağazalara tam not

Şok’un yenilenen mağaza konseptinin tüketiciler tarafından tam not aldığına işaret eden Demirel, şunları söyledi: “Bu yıl yenilenen 1.600 mağaza ve yeni açtığımız bin mağaza ile birlikte mağazalarımızın üçte ikisini değiştirmiş olduk. Yeni konsepte bağlı olarak, mağazalarımıza giren ziyaretçi sayısı 2016’da ciddi artış gösterdi. Müşterilerimizin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını en hızlı şekilde ve en uygun fiyatlarla karşılamaya çalışıyoruz. 2017 yılında, müşterimizin mağazalarımıza girdiğinde kolay alışveriş yapmasını sağlayacak şartları oluşturmaya odaklanacağız. Ürün portföyünü sadeleştirdik, kategorimizi çeşitlendirdik. Böylece müşterilerimizin market içindeki seçimlerini kolaylaştırdık. Bunun yanında hem kendi öz markalarımızı hem de markalı ürünlerimize raflarımızda yer verdik. Ürün kategori geçişlerini yeniden gözden geçirdik ve ürünleri rahat bulabilecekleri bir portföy ortaya koyduk.”