Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Somali Tarım Bakanlığı ile TİKA arasında tarım protokolü imzalandı

Üretim faaliyetini desteklemek ve su yetersizliğine çözüm bulmak için Somali Tarım Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bir protokol imzalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Üretim faaliyetini desteklemek ve su yetersizliğine çözüm bulmak için Somali Tarım Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bir protokol imzalandı.

Protokole, TİKA Somali Sorumlusu Galip Yılmaz, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohamed Guuleed Khadar, Somali Tarım Bakanı Saciid Hussein Ciid ve Türkiye'nin Somali Büyükeliçisi Olgan Baker ve katıldı.

TİKA Somali Sorumlusu Galip Yılmaz, yapılan proje ile Somali'nin su sıkıntısının giderileceğini dile getirdi.

Somali Başbakan Yardımcısı Khadar ise ülkede yeterli su kaynaklarının bulunduğunu ancak barajların yokluğu ve sulama sisteminin yetersizliğinden dolayı kuraklık yaşandığını söyledi.

Khadar, tarım alanındaki desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TİKA'ya ve Türkiye halkına teşekkür etti.

Büyükelçi Olgan Baker de Türkiye'nin her zaman Somali halkının yanında olacağını söyledi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Akıllara durgunluk veren kaza

Akıllara durgunluk veren kaza

Kontrolün sağlandığı Racu'dan ilk görüntüler

Kontrolün sağlandığı Racu'dan ilk görüntüler

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA