Son 15 yıla bakıp sizi örnek gösteriyoruz

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti “Türkiye’yi büyümede dünyaya örnek gösteriyoruz” dedi. Bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek olan Chakrabarti, “Türkiye ekonomisi konusunda son derece iyimserim. Son 15 seneye bakın. Ben bunu yükseliş olarak tanımlıyorum. Bunun öncesinde Türkiye ekonomisi şüphesiz iyiydi. Fakat son 15 yılda yaşanan tam bir yükseliş. Çoğumuz bu anlamda kendisini son birkaç yılda dönüştüren ülkeler için Türkiye örneğini veriyoruz. Sadece geçen senenin son üç çeyreğine bakarsanız; büyüme gerçekten son derece etkileyici” dedi. Türkiye ziyareti kapsamında devlet yetkilileri ve bakanlarla bankanın faaliyetlerine ilişkin bir dizi görüşme yapacağını belirten Chakrabarti, aynı zamanda özel sektör temsilcileri ile de bir araya geleceğini bildirdi. Chakrabarti, “Türkiye’de son üç senede toplam 5.4 milyar Euro’luk yatırım yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen sene farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1.5 milyar Euro yatırım gerçekleştirmişiz. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi içerisindeki payı ile bizim için son derece önemli” dedi.

Chakrabarti, EBRD’nin ağırlıklı olarak özel sektör ile çalışması nedeniyle Türkiye’de bu yıl sonunda ne kadarlık bir yatırım yapılabileceğine ilişki kesin bir tahmin yürütemeyeceğini belirterek “Çünkü bu daha çok özel sektörün talebi doğrultusunda oluşuyor. Fakat bu yılın sonunda da Türkiye’de yaklaşık 1.5 milyar Euro’nun bir rakam görmezsek şaşırırım” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE

Chakrabarti, dünyanın farklı yerlerinde uygulanan birçok projeyi önce Türkiye’de geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bunlara en iyi örnek kadın girişimcilere destek programı. Bu program kadın girişimcilerle Türkiye’de başladı. Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yerel bankalar yoluyla kolaylaştırılması için yardımcı olduk. Bunu Türkiye’nin ardından 16 ülkede uyguladık” diye konuştu.

80 bin KOBİ’ye destek verdik

Chakrabarti EBRD’nin Türkiye’de büyük şirketlerin yanı sıra ekonominin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketlere büyük önem verdiğinin altını çizerek, bankanın bu zamana kadar Türkiye’de yaklaşık 80 bin KOBİ’ye destek verdiğini vurguladı.