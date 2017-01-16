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Son 15 yılda Türk tarımında devrim yaşandı

Narenciye ihracatını artırmak ve yeni pazarlar yaratmak amacıyla yoğun bir tanıtım çalışması sürdüren Narenciye Tanıtım Grubu (NTG) son bir ayda 5 ülkeye çıkarma yaptı.

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Uluslararası medya kuruluşu Global Connection ile birlikte yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında son bir ayda Rusya, Polonya, BAE, Romanya ve Kazakistan olmak üzere 5 ülkeye çıkarma yapan NTG’nin bu ülkelerdeki tanıtım organizasyonları da büyük ilgi gördü. NTG’nin tanıtım faaliyeti yürüttüğü Moskova, Varşova, Dubai ve Bükreş’ten sonra Almatı’daki yemeğe de yüksek düzeyde katılım oldu.

YETERLİ POTANSİYEL VAR

Tarımsal üretimde sağlığa ve teknolojiye yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını belirten NTG Başkanı Ali Kavak “Son 15 yılda Türkiye’de tarımın yeniden yapılandırılması noktasında bir devrim yaşandı” dedi. Tanıtım faaliyeti düzenlenen ülkelerle ticaret hacminin çok yüksek noktalara taşınması için yeterli potansiyelin olduğunu belirten Kavak, tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını da çok hızlı görmeye başladıklarını kaydetti. Kavak, bu amaçla bu yılın ilk aylarında Suudi Arabistan’ın Cidde kentine de gideceklerini söyledi. 

 

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