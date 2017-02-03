Son dakika ÖTV, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Otomobilde ÖTV oranı ne kadar?

Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı. Bakanlar Kurulu'nun ÖTV'de değişikliğe giden kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomobiller ve diğer taşıtlar yeni getirilen ÖTV indirimi listesinde yer almıyor. Mevcut uygulama Otomobiller ve diğer taşıtlar için devam edecek.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'DAN ÖTV VE KDV AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı ürünlere getirilen ÖTV sıfırlaması ve KVD indirimine ilişkin açıklamada bulundu. ÖTV indiriminin sektöre canlılık getireceğini dile getiren Ağbal, bu kararlarla alışverişte artışın olacağını söyledi.

ÖTV kararını değerlendiren Ağbal, "Bütün düzenlemeler inşaat sektöründeki canlılığı güçlendirecek. Beyaz eşya mobilya sektöründe de yaptığımız düzenlemeler bu sektörlere hareketlilik getirecek. Vatandaş da bundan yararlanacak. Vatandaş bu dönemde alışverişini hızlandırıyor. 3 aylık süreçte firmaların kampanyaları devreye sokacaklarını, KDV'nin, ÖTV'nin düşeceğini, ürünlerin ucuzlayacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimlerinin bir miktar vergi kaybına neden olacağını belirterek, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak." dedi. "YIL SONUNDA ENFLASYON AŞAĞI YÖNLÜ ÇİZGİYE DÖNECEK" Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından konuyu değerlendiren Bakan Ağbal; "Enflasyon raporunda 2017'nin ilk aylarında enflasyonun yükseleceğine işaret etmişti. Gıda fiyatlarındaki düzenlemelerin etkisi var. Yılın son çeyreğinde vergi düzenlemelerinin fiyat artışlarının etkisi var. Yukarı yönlü hareket izlese de yıl sonunu yüzde 8 civarında bitireceğini söyleyebiliriz. Geçen sene de benzer bir durum yaşamıştık. Enflasyon aynı şekilde yukarı çıkıp, aşağı yönlü bir trafik izlemişti. Önümüzdeki günlerde gıda konusunda alınacak kararlar, PPK kararları hem de bizlerin alacağı kararlar enflasyonu aşağı yönlü çevirecektir."

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıdave meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı. Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastikmobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamutarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanmasıhüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıdave meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

YÜZDE 18 YERİNE YÜZDE 8

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi.

2017 OTOMOBİL ÖTV ORANLARI

Otomobiller ve diğer taşıtlar yeni getirilen ÖTV indirimi listesinde yok. Mevcut durumda özel tüketim vergisi 1600 CC’ye kadar olan araçlarda yüzde 45, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 90 ve onun üzerinde olan araçlarda da yüzde 145 olarak uygulanıyor.

Ayrıca, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45, ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50, Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100, Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45, ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50, Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100, olarak uygulanacak.

OTOMOBİLDE ÖTV ORANLARI

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin-70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Motor silindir hacmi 1600- 2000 CC olan, değeri ise 100 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV’si yüzde 100 olarak belirlendi.