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‘Sondajın Fatih’i Antalya’ya ulaştı

Türkiye’yi petrol aramaları konusunda dış bağımlılıktan kurtarmak için hayata geçirilen Fatih sondaj gemisi, büyük rezervlerin yer aldığı Akdeniz’deki seferlerinden önce en önemli durağına ulaştı.

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Yaklaşık 5 gün önce İzmit Körfezi’nden, Akdeniz’de yapılacak derin sondaj çalışmaları için uğurlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ‘Fatih Antalya’ya ulaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapacağı derin sondaj için kullanacağı sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İzmit Körfezi’ne ulaşmıştı. Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ndan hareket ederek Kocaeli’ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı.

PETROL ARAYACAK

Antalya açıklarına demir atan ve ‘Deepsea Metro-2’ olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz’de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirecek.

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