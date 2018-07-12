"Sorunları 6 ayda çözeriz"

Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin Birleşik Dünya Devleti’nin (BDD) amacının; dünyayı tüketen, savaştan ve kandan beslenen, insan onurunu yok eden, inançları birer silaha dönüştüren ve kendi çıkarları uğruna insanlığı sömüren bütün güçlere karşı etkin bir güç oluşturmak olduğunu söyledi. Enis Timuçin, "Şu anda var olan sistemlerin hiçbirisi gerçek anlamda insan ırkını ve de gezegenimizi koruyacak bir niyet ve anlayışa sahip değildir. Onun için insanlık olarak birleşmemiz ve bize dayatılan bu vahşi sömürü düzenine karşı zeki bir savunma stratejisi geliştirmemiz şart. Aksi halde dünyayı geri dönüşü olmayan büyük çaplı bir kıyım bekliyor.” dedi.

Timuçin sözlerine şöyle devam etti, ‘’Birleşik Dünya Devleti olarak dünyada bugüne kadar uygulanmamış yepyeni bir alışveriş ve ticaret modelini getireceğiz. Bu dünyada Birleşik Dünya Devleti vatandaşı olup sisteme dahil olan her bireye, ister marketten alışveriş yapsın, ister uçak bileti, benzin veya araba satın alsın, isterse okula kayıt yaptırsın, sağlık harcaması yapsın veya faturalarını ödesin fark eğitim, sağlık, gıda, turizm, sanayi, giyim, yakıt, elektronik vb. tüm sektörlerde yüzde 5 ila yüzde 30 aralığında anında indirim uygulanacak ya da indirim tutarı hemen o esnada hesabına yatırılacaktır. Örneğin 500 bin TL’lik araç veya ev satın aldınız, ortalama 100 bin TL’si Birleşik Dünya Devleti tarafından karşılanacaktır. Böylelikle, bütün vatandaşlarımızın alım güçlerinin artması sağlanacak, buna karşın hiçbir vatandaşımız hiçbir zaman BDD’ye borçlandırılmayacaktır.”

Timuçin, “Türkiye’deki Dolar ve Euro sıkıntısını gidermeyi nasıl başaracaksınız?” sorusuna yanıt olarak ise şu açıklamada bulundu: “Resmi kuruluş tarihimizden sonra TL karşılığında dolar ve euro bozduran kişi veya kurumlar, yürürlükte bulunan o günkü döviz kurunun karşılığında normalde almaları gereken Türk Lirasının %5 ila %10 fazlasını almış olacaklar. Böylece 6 ay içerisinde dolar ve euro krizini tamamen ortadan kaldırmış olacağız.”

Timuçin, “Bizler hiçbir vatandaşımızdan ne vergi ne de hiçbir işlem için ücret almayacağız. Aksine BDD’nin sistemine dahil olan herkesin alım gücünü ortalama %20 oranında arttıracağız. Bizim buradaki hedefimiz, kesinlikle hiçbir ideoloji, inanç, ülke veya aidiyet değildir. Biz, insanlığı, gezegeni ve üzerinde yaşayan canlı türlerini sömüren, silahtan ve kandan beslenen bütün sistemleri iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için savaşa, kana veya ölüme gerek yok. Bizim hayata geçireceğimiz sistemler her türlü savaşın, şefkat ve merhametsizliğin, sömürünün karşısında olacak ve var olan sömürü sistemlerini kendi içinde eriterek durdurulamayacak bir şekilde yoluna devam edecektir.” dedi. (Kaynak: Posta)