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Sosyal medya ile milyarlara ulaşacak

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Sosyal medya fenomenlerini markalar ile bir araya getiren INFLOW Global Summit, Türkiye ve dünyadan çok sayıda içerik üreticisi, seyahat yazarı, sosyal medya fenomeni ve marka liderlerinin katılımıyla İstanbul’da başladı. 

HERKESE TANITIYORUZ

Türk Hava Yolları (THY) Satış Başkanı Ahmet Harun Baştürk, INFLOW Global Summit’te yaptığı konuşmada “THY, reklam ve influencer pazarlama kampanyaları ve iletişim çalışmaları ile sosyal medyayı efektif şekilde kullanarak dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insana ulaşmaya çalışıyor” dedi. 

THY’nin 300’ü aşkın farklı destinasyona uçtuğunu ifade eden Baştürk, “Bizim işimiz sadece misafirlerimizi A noktasından B noktasına taşımak değil. Aynı zamanda dünyayı keşfetmeleri, kendilerini keşfetmeleri için teşvik ediyoruz. Bunu yaparken çok genç bir filoyla çalışıyoruz. Şu an aşağı yukarı 328 tane uçağımız var. Bunların 210 tanesi yeni uçaklarla değiştirildi. Yaş ortalaması da 6,4” diye konuştu. 

72.3 milyon yolcu taşıdı

THY’nin yolcu taşıma sayısının 2013 yılında 48 milyon civarında olduğunu hatırlatan Ahmet Harun Baştürk, bu rakamın geçen yıl 62,8 milyona, 2017’de de 72,3 milyona kadar geldiğini söyledi. 6 defa ‘Avrupa’nın en iyi hava yolu’ seçildiklerini söyledi. INFLOW Summits organizasyonuna  dünyanın dört bir yanından sosyal medya fenomenleri geldi. Etkinliğe gelen sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayısı 100 bin ile 10 milyon kişi arasında değişiyor.

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