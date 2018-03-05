Şov başlıyor
Bu yıl 88’incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, 8-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 6-7 Mart tarihlerinde önce sayıları 10 bini bulan basın mensupları için kapılarını açacak fuarda, 180 firma yeniliklerini sergileyecek. Cenevre’de 110’dan fazla dünya ve Avrupa prömiyeri yapılacak. Cenevre Otomobil Fuarı’na bu yıl Opel, Infiniti, DS, Chevrolet ve Cadillac olmak üzere beş marka katılmıyor.
- KAAN ZENGİNLİ
PEUGEOT
Fuarda 508, RIFTER ve RIFTER 4x4 Concept olmak üzere 3 dünya lansmanı yapacak. Fransız otomotiv devi Peugeot uzun zamandır merakla beklenen 508’i tamamen yeniledi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni Peugeot 508, etkileyici bir görünüme kavuştu. Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yeni Peugeot RIFTER ise dinamik tasarımı kadar güçlü ve sağlam duruşuyla da günlük yaşantının tüm zorluklarına meydan okuyor.
RENAULT-DACIA-ALPINE
Renault, gelecekteki paylaşımlı ulaşım vizyonunu gözler önüne seren konsept modelinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Renault, Captur ve Scenic modelleri ile sunulacak yeni 1.3 litrelik Energy TCe benzinli motorunu tanıtıyor. Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili ZOE’nin yeni R110 motoru gün yüzüne çıkıyor. Alpine, A110’a ait yenilikleri ve motorsporlarına ilişkin bir yeniliği tanıtıyor. Dacia, Stepway ailesine ait özel bir seri sergiliyor.
CITROEN
CItroen, Yeni Berlingo’nun dünya prömiyerini ve kompakt hatchback bir otomobil olarak lanse edilen Yeni C4 Cactus’ün global tanıtımını gerçekleştirecek. Fuarda lanse edilecek bir diğer önemli gelişme ise EAT8 tam otomatik şanzımana kavuşan C4 SpaceTourer modeli olacak. Standın diğer dikkat çeken modelleri ise Autobest ödüllü C3 Aircross ile özel seriler 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 ELLE Edition.
FERRARİ
0-100 KM, 2.8 SANİYE
Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği yeni ‘özel seri’ modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari 488 Pista, 720 HP güce sahip 3.9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. Ferrari 488 Pista, 0’dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede ulaşıyor.
YARIŞ İÇİN TASARLANDI
Porsche motor sporları departmanı tarafından geliştirilen ve bugüne kadarki en güçlü atmosferik motorlu seri üretim 911 olan yeni Porsche 911 GT3 RS sahneye çıkıyor. 520 hp güncünde bu süper otomobil, fuarda ilk kez tanıtılacak. Sıfırdan 100 km/h hıza 3.2 saniyede çıkan 911 GT3 RS modelinin azami hızı ise 312 km/h.
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yepyeni araçlarını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Mercedes-Benz ürün gamının en başarılı modeli olan C-Serisi, beşinci üretim yılına kapsamlı bir değişimle yenilenerek giriyor. Spor otomobil ve performans markası Mercedes-AMG, iki adet dünya tanımı gerçekleştiriyor. Yeni G-Serisi, Cenevre’de ilk kez Avrupa’da görücüye çıkarken; yeni A-Serisi İsviçre’ye çıkarma yapıyor. Ayrıca X-Class’ın 6 silindirli ve sürekli dört çeker modelleri de tanıtılacak.
HYUNDAI
HyundaI, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda SUV modelleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle KONA Electric ve NEXO modelleriyle çevre vurgusu yapacak olan Hyundai, Santa Fe’yle de yeni nesil güvenlik sistemlerini tanıtacak. Hyundai’den ziyaretçilerine konsept sürprizi de var. Yeni modellerin yanı sıra ziyaretçilerine yeni IoT kokpitini de gösterecek olan Hyundai, ses tanıma, Yapay Zeka (AI) ve Sürücü Stres Algılaması gibi birçok yeni teknolojiyi paylaşmış olacak.
HONDA
Ürün gamını yenilemeye ve güncellemeye devam eden Honda, fuarda dünyanın en çok satılan SUV modellerinden biri olan CR-V’nin yeni neslinden, Jazz’ın X-Road versiyonuna ve farklı elektrikli araç konseptlerine kadar birçok yeniliği fuar ziyaretçileriyle buluşturacak. Ayrıca Urban EV konsept otomobili Cenevre’de sahnede olacak. Honda ayrıca Sports EV konsept otomobilini de yine Cenevre’de sergileyecek.
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