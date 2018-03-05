Şov başlıyor

PEUGEOT

Fuarda 508, RIFTER ve RIFTER 4x4 Concept olmak üzere 3 dünya lansmanı yapacak. Fransız otomotiv devi Peugeot uzun zamandır merakla beklenen 508’i tamamen yeniledi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni Peugeot 508, etkileyici bir görünüme kavuştu. Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yeni Peugeot RIFTER ise dinamik tasarımı kadar güçlü ve sağlam duruşuyla da günlük yaşantının tüm zorluklarına meydan okuyor.

RENAULT-DACIA-ALPINE

Renault, gelecekteki paylaşımlı ulaşım vizyonunu gözler önüne seren konsept modelinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Renault, Captur ve Scenic modelleri ile sunulacak yeni 1.3 litrelik Energy TCe benzinli motorunu tanıtıyor. Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili ZOE’nin yeni R110 motoru gün yüzüne çıkıyor. Alpine, A110’a ait yenilikleri ve motorsporlarına ilişkin bir yeniliği tanıtıyor. Dacia, Stepway ailesine ait özel bir seri sergiliyor.

CITROEN