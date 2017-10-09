Spekülatif operasyonlara geçit yok

ABD’nin Türkiye’deki vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla, dolar ve Euro tırmanışa geçerken, Borsa da düştü. Borsa’daki kayıp bir ara yüzde 4.67’ye çıkarken Borsa endeksi günü yüzde 2.78 düşüşle 101 bin 298 puandan kapattı. Kararın ardından dolar 3.78 lira ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıkarken, Euro da 4.4453 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi. Dolar daha sonra Merkez Bankası’ndan gelen ‘döviz sıkıntısı yok’ açıklamasıyla 3.72 seviyesinde dengelenirken altının gramı ise 155.7 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Uzmanlar da yaşanan hareketliliği ‘geçici’ olarak değerlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek “Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız”dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise “Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti. Türkiye, güvenenlere kazandırır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli de piyasalarda yaşanan dalgalanmaların tamamen psikolojik ve suni olduğunu söyledi. Gedikli “Türkiye Gezi’de ve 15 Temmuz’da benzer operasyonları görmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm gelişmeleri lehine çözümleyeceğine olan inancı kırmaya yönelik her türlü açıklamalara karşı vatandaşlarımızın farkında olması gerekir. Kriz tellallarına prim vermeyiniz” dedi.