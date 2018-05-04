Spekülatörler Borsa’yı aşağı çekme peşinde

Kredi derecelendirme kuruluşu Stardard and Poor’s’un (S&P) da devreye girmesiyle piyasalarda başlayan spekülatif hareketlilik sürüyor. Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğü 1 Mayıs öncesinde bazı piyasa oyuncuları ile bu roporunu paylaşarak borsanın bir günde yüzde 3’lük düşüşe neden olduğu iddia edilen S&P’nin bu adımı manipülatif hareketliliğe neden olmuştu. Borsa gün içinde bir ara yüzde 1’e varan düşüş yaşarken haftanın son işlem gününde dolar ise 4.30 liradan döndü. Daha sonra 4.24 lira seviyesine gerileyen dolardaki hareketlilikte uluslararası piyasalarda paritenin yükselmesi, ABD’de faizlerinin yüzde 3’e yükselmesinin de neden olduğu belirtiliyor.

AMAÇ YÜKSEK KÂR

Borsa’daki düşüşü değerlendiren Borsa İstanbul (BİST) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, spekülatörlerin, negatif algı pompalayıp endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek, seçim sonrasında yüksek kârla satmayı planladıklarını söyledi. “Bizi negatif etkileyecek tek done 2019’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin yapılacak olmasıydı. Onun öne alınmasıyla siyasi belirsizliklerin de ortadan kalkacağı netleştiği için tüm ekonomik birimlerimiz buna çok pozitif tepki verdi” diyen Karadağ, “Borsa endeksimiz yükseldi. Biz şirketlerimizle, uluslararası finans çevreleriyle de görüştüğümüzde ülkemize fon akışı da ciddi anlamda fazlalaştı” ifadelerini kullandı.

HİSSE TOPLUYORLAR

Karadağ, bu istikrarın ve orta vadede özellikle seçim sonrasında başta BIST 100 endeksinin çok ciddi getirilerle büyüme beklentilerinin bazı spekülatif kötü niyetli yatırımcıların iştahını kabarttığına dikkati çekerek, “Bu kısa dönemde oldukça bol miktarda spekülatif yatırım hareketlerine yöneliyorlar. Türkiye’ye yönelik algıyı negatife çevirerek, hisseleri çok ciddi anlamda küçük manipülatif dalgalar oluşturarak toplamak, ucuza kapatmak istiyorlar. Nasılsa seçim sonrası dönem siyasi istikrarla beraber bunları çok yüksek bedellerle satabileceklerini hesap ediyorlar. Böyle bir risk oluştu” dedi. Karadağ “Bu kurgunun hem iç tarafta yerli aktörlerden beslenen oyuncularını, hem de yurt dışı manipülatif oyuncularını buldular. Mesela S&P, takviminde olmamasına rağmen hemen Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Uzun zamandır kredi derecelendirme ve rating kuruluşlarının notları zaten güvenilirliğini kaybetti. Ama bunlar o kaybettikleri güvenle birlikte yine yerlerinde durmuyor. Yine altı boş, manipülatif açıklamalara girişiyorlar. Bu da o kurgunun bir parçası” diye konuştu.

Karadağ, “Bu kısa dönemde, seçim öncesi dönemde yatırım yaparken ucuza mal kapatabilmeleri için tabi ki S&P benzeri manipülatörlerden destek alıyor olmaları lazım. İşte ‘her şey kötü’, ‘kur oynak’ algısını oluşturup kısa dönemde, Türk hisse senetlerine yatırım yapıp sonrasında çok kısa vadede yüksek karlar hedefliyorlar” dedi.

UYANIK OLALIM

Karadağ aslında bunun da borsanın seçim sonrası dönemde yükseleceğinin bir işareti olduğunu belirtti. Karadağ “BIST 100 endeksinde Gezi Parkı olayları öncesi süreçte 40 bin doların üstünden geliyoruz. Şu an 30 bin doların altında, 25 bin dolarlara kadar gerilemiş durumdayız. Hedef ne? Bizim yatırımcılardan 20 bin dolar bandında Türk hisse senetlerini toplamak, seçim sonrasında bunu 30 bin dolar bandının üzerinde satmak ve kısa vadede çok yüksek getiri elde etmek. Bu konuda yatırımcılarımızın gerçekten uyanık olması lazım” dedi.

‘Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer’