SPK'dan Halk Bankası'na onay

SPK haftalık bültenine göre, İş Finansal Kiralama AŞ. 2,5 milyar liralık, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ. 400 milyon liralık, Deniz Finansal Kiralama AŞ. 784 milyon liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ. 550 milyon liralık, Fibabanka AŞ. 2,8 milyar liralık, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ. 200 milyon liralık, Vakıf Finansal Kiralama AŞ. ise 200 milyon liralık borçlanma aracı başvurusunda bulundu.

Ayrıca Aktif Yatırım Bankası AŞ. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu 100 milyon liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme için; Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ. 60 milyon liralık, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ. 261 milyon 599 bin 97,21 liralık, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ. 123 bin 9 liralık, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ. ise 4 milyon 807 bin 903 liralık bedelli pay ihracı için; Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ. de 120 milyon dolarlık kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu.

Kurul, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık bedelli sermaye artırımına; Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın ise 500 milyon dolarlık yurt dışı tahvil/bono/sermaye benzeri tahvil ihracına onay verdi.

Ayrıca, Nurol Yatırım Bankası'nın 186 milyon 368 bin 750 liralık, IC İçtaş Enerji Yatırım Holding'in 300 milyon liralık, Başer Faktoring'in 75 milyon liralık, Ziraat Finansal Kiralama'nın 300 milyon liralık, Sümer Faktoring'in 51 milyon liralık, İş Yatırım Menkul Değerler'in 2,5 milyar liralık, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon liralık, Şeker Faktoring'in 95 milyon liralık ve Türkiye Halk Bankası'nın 6 milyar liralık tahvil/bono ihracına da onay çıktı.

Bültene göre, SPK, Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri AŞ'ye, hakkında yapılan inceleme sonucunda toplam 313 bin 398 liralık, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ. paylarında yapılan işlemler nedeniyle Selva Gıda Sanayi AŞ'ye 651 bin 838 liralık, Referans Menkul Değerler AŞ'ye hakkında yapılan inceleme sonucunda 26 bin 49 liralık, aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratlarına yönelik promosyon kampanyaları ve benzer nitelikteki uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin 5 aracı kuruma da toplamda 182 bin 343 liralık idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Kurul tarafından, Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ. pay piyasasında 21 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığından, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişilere borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca Mehmet Karaman tarafından sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplandığına ilişkin ihbarlar üzerine gerçekleştirilen inceleme sonucunda bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Öte yandan bültende yer alan bilgilere göre kurul, Çemaş Döküm Sanayi AŞ'ye, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'ye, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'ye, Mega Polietilen Köpük Sanayi AŞ. ile Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri AŞ'ye pay piyasalarında 3 ay süre ile brüt takas uygulanmasına karar verdi.