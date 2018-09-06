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EPDK, spot piyasada doğalgaz satışının tutarlarını netleştirdi

Türkiye doğal gaz borsasında yapılan günlük doğal gaz alım-satımları sonucu 1 Eylül’den itibaren Günlük Referans Fiyat (GRF) oluşmaya başladı.

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Zaman içerisinde fiyatlar daha da rekabetçi bir yapıda oluşacağı belirtiliyor. Spot piyasada doğalgaz satışının tutarlarını da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) netleştirdi.
 
REFERANS PARA OLDU
 
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun dikkat çektiği bu durum Toptan Doğalgaz Satış Piyasası’nın oluşumu ile birlikte Türk Lirası’nın referans para olarak kabul edilmesi anlamına geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre, doğal gaz borsasında ticaret amaçlı verilecek tekliflerde asgari fiyat bin santimetreküp için asgari sıfır lira azami 2 bin lira olacak. Dengeleme amaçlı işlemlerde verilebilecek tekliflerde asgari fiyat bin santimetrküp için 1000 lira, azami bin santimetreküp için bin 800 lira olarak belirlendi.
 
4 günlük fiyat bin 650 lira
 
Doğal gaz borsasında piyasa oyuncuları tarafından fiyat teklifleri 1000 Sm3’lük miktarlar üzerinden verebiliyor. Bu kapsamda sürecin başladığı 1 Eylül’den beri işlemlere açık olan doğal gaz borsasında ilk dört gün içerisinde yapılan işlemlerde fiyat ortalaması bin santimetreküpü bin 650 TL seviyelerinde oluştu. Uzmanlar, Türkiye doğal gaz borsasında oluşan Günlük Referans Fiyatın bölgemizdeki ülkeler arasındaki doğal gaz ticaretinde de referans alınmaya başlanacağını kaydetti.
 
(Yeni Şafak)

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