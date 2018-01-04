SSK Bağkur Memur emekli maaş tablosu hesaplama işlemi 2018 Memur ve emekli zam oranı ne kadar

Emekli memur maaşları ne kadar? SSK Bağkur emekli zammı kaç lira oldu? 2018 emekli memur maaşları kaç liradan işlem görüyor? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte 12 milyon kişiyi ilgilendiren maaş artışları da belli oldu. Yüzde 4’lük zamla birlikte yüzde 1.69 enflasyon farkı alan en düşük memurun maaşı 2 bin 893 liraya çıktı. En düşük SSK emeklisinin aylığı da yüzde 5.69 artışla bin 570 lira oldu. Yaklaşık 12 milyon memur ile emeklinin zam oranları, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜFE aralıkta yüzde 0.69 artarken, 6 aylık enflasyon da yüzde 5.69 oldu. Buna göre işçi emeklisine yüzde 5.69, memur emeklisine ise yüzde 1.69’luk enflasyon farkı zammı geldi. Memurun toplam zammı da yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4’lük zamla birlikte yüzde 5.69 oldu. Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldi.Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5.69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

BAĞ-KUR’LUYA DA ZAM

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5.69 artış sağlandığı vurgulanan Maliye’nin açıklamasında “Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017’nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6.92 zam almıştı.



Memur emekli ve SSK Bağ-kur emeklisinin merakla beklediği enflasyon rakamları ile ilgili son dakika açıklaması bu sabah saatlerinde geldi. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte memur ve emeklinin 2018 zam oranları belli oldu. Aynı zamanda memur, emekli'nin yanı sıra öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi, vaiz ve avukat yeni yılla birlikte alacağı zam ve maaşları da belli oldu. Emekli memur maaş tablosu haberimizde sizler için derledik. “Emekli maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-kur emeklileri ne zaman zamlı maaşlarına kavuşacak?” gibi soruların yanıtları aranmaya başlandı. Konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde sizler için derledik. TÜİK 2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE 0.69 oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu. Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam, bu enflasyon rakamlarına göre değişiklik göstermiş olacak. Kimin ne kadar maaş alacağı ile ilgili tüm detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilir yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. İşte memur ve emekli maaşları enflasyon rakamları son dakika açıklamaların detayları…



TÜİK dün aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşince, enflasyon farkı doğdu.



Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, üniversite mezunu memurun maaşı ocak ayında 2 bin 951 liradan 3 bin 136 liraya, polis memurunun maaşı 4 bin 201 liradan 4 bin 457 liraya, öğretmenin maaşı da 3 bin 699 liradan 3 bin 927 liraya yükselecek.







Memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 5.69 oranında artacak. En düşük memur emekli aylığı bin 871 liradan bin 978 liraya çıkacak.



SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarındaki artış da yüzde 5.69 olurken, SSK emekli aylığı bin 485 liradan, bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı da bin 330 liradan bin 405 liraya yükselecek.



İŞTE MEMUR VE EMEKLİ AVUKAT HEMŞİRE 2018'DE KİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR







Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69’luk maaş zammı alacak.

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Aralık ayında 0.69 oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu. Bu seviye 2004 yılından bu yana kayıtlara geçen en yüksek yıllık enflasyon oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu.







TÜFE’de 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.



EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE

Aylık en yüksek artış yüzde 1,52 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,79 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesinde gerçekleşti.



2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

10.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYORDU

Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.

Aralık 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 242 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 124 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı ise 3 bin 407 lira.

